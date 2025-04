Abertura da temporada das orquestras de Guarulhos emociona público do Teatro Adamastor

A manhã de domingo (13) foi regada a aplausos e manifestações de grande satisfação do público presente no concerto de abertura da temporada das orquestras de Guarulhos no Teatro Adamastor. Ele foi o primeiro de uma série de apresentações que, ao longo do ano, trarão ao público repertório variado e experiências musicais enriquecedoras, reafirmando o papel de Guarulhos como referência no cenário cultural paulista.

“É uma alegria imensa abrir a temporada 2025 das orquestras da cidade com esse concerto especial da GRU Sinfônica e da Orquestra Jovem Municipal. Hoje celebramos o talento dos nossos músicos e o compromisso da Secretaria de Cultura com a valorização da arte e o acesso à música de qualidade. Que este seja o primeiro de muitos momentos marcantes que teremos ao longo do ano. Aproveitem o espetáculo — e viva a música!”, comemorou o secretário de Cultura João Márcio Vaz.

Com grande sensibilidade, o maestro Renan Vitoriano ficou responsável por transportar a plateia para paisagens sonoras marcantes e emotivas, numa verdadeira viagem pelo romantismo russo do século XIX com as peças Nas Estepes da Ásia Central, de Alexander Borodin, e Sinfonia nº 4, de Piotr Ilitch Tchaikovsky.

A abertura com Borodin evocou a vastidão e o misticismo de Nas Estepes da Ásia Central, em uma peça repleta de cores orquestrais e lirismo. Já a Sinfonia nº 4 de Tchaikovsky, uma das mais intensas do compositor, revelou toda a expressividade emocional e o vigor dramático que o consagraram como um dos maiores nomes da música erudita.

“A GRU Sinfônica e a Orquestra Jovem trouxeram uma apresentação única e singular, reafirmando o talento e a excelência das formações musicais mantidas pelo município”, enfatizou o maestro Marcelo Mendonça, diretor artístico das orquestras.

John Williams in Concert

No dia 23 de abril, quarta-feira, às 20h, o aclamado espetáculo John Williams in Concert volta ao palco do Teatro Adamastor. Sob regência do maestro Marcelo Mendonça, a Banda Sinfônica do Conservatório Municipal de Guarulhos presenteará o público com peças icônicas do cinema internacional.