EPG Manoel de Paiva recebe contação de história do escritor Jonas Ribeiro

A EPG Padre Manoel de Paiva, na Vila Rosália, recebeu na manhã desta segunda-feira (14) as contadoras Titzi Oliveira e Tatiana Abrantes, que encantaram os alunos do ensino fundamental com a história O Pequeno Colecionador, fábula do escritor Jonas Ribeiro. De olhos atentos, os educandos acompanharam o desenrolar do conto, interagindo graciosamente com a narrativa.

A partir de temas ligados ao universo infantil, a história problematiza o consumismo na infância ao abordar a importância do mundo dos sonhos e da imaginação. “O rei tinha de tudo, mas mesmo assim ele não era feliz”, explicou a aluna Manuela Freitas, de 8 anos, aluna do 3º ano. Ana Clara Origuela, da mesma idade, colega de turma de Manuela, seguiu contando o que o rei decidiu aprontar. “Ele juntou todo mundo do reino, fez um concurso de coleções, e pediu para as pessoas falarem sobre seus sonhos, e foi assim que ele descobriu que ele também era feliz”, disse a menina.

Iniciativa do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas (DOEP) da Secretaria de Educação, a contação da história O Pequeno Colecionador contou com parceria da editora Eureka.

O encontro é parte do programa Literatura em Movimento 2025, que além de contação de histórias também oferece intensa programação com palestras, apresentações e diversas atividades culturais a partir do tema Leitura: Direito de Todos.