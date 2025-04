Prefeitura promove ações de zeladoria em três bairros nesta segunda-feira

A Secretaria de Administrações Regionais (SAR) promoveu nesta segunda-feira (14) ações de zeladoria – pintura de guias, desobstrução de boca de lobo e remoção de resíduos – em diversos pontos da cidade. A execução dos serviços, sob coordenação da regional Vila Galvão/Cabuçu, ocorreu na Vila Rio de Janeiro, Jardim Flor da Montanha e Jardim Rosa de França.

A boca de lobo localizada na rua Édson de Souza, no Jardim Flor da Montanha, estava completamente obstruída. O equipamento foi limpo manualmente e também com o auxílio do caminhão hidrojato que, por meio de água sob pressão, fez a remoção dos resíduos. Com a desobstrução, o fluxo das águas pluviais é normalizado.

Na rua Cachoeira, no Jardim Rosa de França, cerca de 15 metros cúbicos de resíduos foram removidos das calçadas. Entre os materiais retirados estavam móveis, papelão, resíduos provenientes da construção civil, colchão, sofá, entre outros.

Na Vila Rio de Janeiro, as avenidas Rouxinol e Rosa Molina Pannocchia, as guias ganharam a cor azul e branco em toda a extensão das vias. A ação vem sendo implementada pela Prefeitura em diversas ruas e avenidas da cidade.

As equipes das oito regionais da pasta realizam constantemente os serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.