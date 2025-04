Estudantes participam de oficina de oratória na Casa da Juventude

Desenvolver a comunicação com confiança e superar a dificuldade de falar em público foram os objetivos da oficina de oratória gratuita promovida para uma turma de jovens, pela Prefeitura de Guarulhos, no último sábado (12), na sede da Subsecretaria da Juventude, a Casa da Juventude, localizada no Gopoúva.

A iniciativa da subsecretaria, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, foi ministrada pelo historiador e contista do município, Elton Soares, que abordou também técnicas sobre o uso do microfone.

Para o gestor da pasta, Joas Rodrigues de Melo, a oratória é uma poderosa ferramenta que permite compartilhar ideias, motivar ações e moldar a opinião pública. “A habilidade de se comunicar de forma eficaz é valiosa em diversas áreas, desde política e negócios até educação e ativismo social,” ressaltou o subsecretário.