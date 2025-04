Campanha de orientação sobre violência doméstica chega ao São João na quinta-feira

Nesta quinta-feira (17) equipes da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) realizarão a campanha Mãos Protetoras, de orientação sobre violência doméstica, das 9h às 12h, nas proximidades do Comercial Esperança (estrada Guarulhos-Nazaré, 4.201), no Jardim São João.

A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos, desenvolvida pela SPM, que integra a Secretaria de Direitos Humanos, irá esclarecer e distribuir folhetos com informações sobre o assunto e locais onde encontrar serviços especializado de auxílio às vítimas.A ação é permanente e abrange os dez bairros com os maiores índices de violência registrados pelo Mapa da Violência Contra as Mulheres, que é elaborado pela subsecretaria com base nos registros de boletins de ocorrência das delegacias de polícia do município.