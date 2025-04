Prefeitura apoia evento científico e tecnológico em centro universitário

A Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação (SDCETI) participou na última sexta-feira (11) da final do Hackathon Eniac Lab, evento promovido pelo Centro Universitário Eniac que encerrou o Innovation Fest com a premiação dos melhores projetos relacionados à Inteligência Artificial desenvolvidos ao longo da semana por estudantes dos ensinos médio, técnico e superior.

O grande vencedor foi o da área da saúde. O SOS Vital consiste no uso da IA para agilizar atendimentos emergenciais a acidentes, gerando, a partir da descrição verbal dos paramédicos, um prontuário detalhado do estado da vítima para que no momento de sua chegada ao pronto-socorro a equipe médica já esteja ciente e pronta para os procedimentos necessários.

Além do projeto vencedor, houve aplicações relacionadas ao uso de IA para fins educacionais, orientação vocacional, gerenciamento de medicamentos e reciclagem de materiais descartáveis.

Os três projetos mais bem avaliados e que receberam prêmios foram SOS Vital, Eduka Games e Spaice, ficando o registro da participação do RemedIA e Zenu.

O chefe de divisão técnica da SDCETI, Chrystopher Montenegro, foi um dos cinco jurados que definiram as melhores equipes. Ao final da premiação ele comentou a participação da secretaria. “Trazer a visão da esfera pública a esses jovens estudantes cria um balanço em relação à orientação mercadológica predominante no mundo tecnológico, inserindo os componentes do interesse social e do bem comum na dimensão dos negócios e das aplicações; nossa mentoria atuou nesse sentido, e foi muito bem recebida pelos jovens cientistas”.

Concurso de Startups em Guarulhos segue com inscrições abertas

A participação da SDCETI nesse evento vem como aquecimento para a nona edição do Experimenta, que conta com as modalidades Hackathon e concurso de startups, programado para acontecer entre os dias 23 e 25 de maio. O objetivo é atrair startups, estudantes e profissionais de tecnologia para propor soluções para os problemas da cidade relacionados a um tema, que neste ano é Administrações Regionais.

Além de conhecer Startups que já possuem soluções ligadas ao tema no PITCH4GRU e gerar novas soluções no Hackathon, o evento vai premiar as três melhores soluções apresentadas em cada categoria.

A inscrição é gratuita em ambas as categorias; no Pitch4Gru podem participar empresas de base tecnológica que possuam soluções relacionadas à zeladoria, limpeza urbana, recapeamento, drenagem de córregos entre outros, enquanto o Hackathon é voltado a estudantes e profissionais especialmente das áreas de tecnologia, ou que possuam interesse na área.

As inscrições ficarão abertas até o dia 28 de abril e podem ser realizadas no site: experimenta.guarulhos.sp.gov.br, onde os interessados também podem encontrar o regulamento completo do evento.

Dúvidas ou mais informações podem ser solicitadas pelo e-mail [email protected] e também pelo telefone: 2475-7921.