Prefeitura capacita mais 50 pessoas para a Central do Voluntariado

Mais 50 pessoas, de diversas profissões e vindas de vários bairros da cidade, realizaram na última sexta-feira (11) a formação promovida pela Prefeitura para integrar a Central do Voluntariado de Guarulhos (CVG). A iniciativa da Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, tem duração de quatro horas e foi promovida em sua sede, à rua Nadir nº 1.995, no Gopoúva.

“Você voluntário faz a diferença na vida de muitas pessoas. Sua solidariedade e seu talento inspiram e ajudam quem mais precisa. A Subsecretaria da Juventude está de portas abertas pra cada um de vocês. Conte conosco e com o nosso prefeito Lucas Sanches,” disse o gestor da pasta, Joas Rodrigues de Melo, agradecendo a presença dos participantes.

Central do Voluntariado de Guarulhos

Mais de 1.200 pessoas fazem parte da Central do Voluntariado de Guarulhos, que é um programa da administração municipal e objetiva juntar pessoas que desejam espontaneamente colaborar com a comunidade, empenhando seu tempo e compartilhando habilidades, com órgãos ou instituições que necessitam de pessoas para ajudar ((https://voluntariado.guarulhos.sp.gov.br/). Por meio dela o voluntário pode atuar em asilos, hospitais, escolas, entre outros locais.

O trabalho voluntário pode ser contínuo ou apenas para um evento ou uma ação social específica. Há ainda a possibilidade de o voluntário poder atuar em alguma atividade ligada à sua atuação profissional.

Para ser voluntário da CVG é necessário ter mais de 18 anos, se cadastrar no link https://gestaovoluntariado.guarulhos.sp.gov.br e passar pela capacitação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2408-5604 e pelo WhatsApp: (11) 99637-2799.