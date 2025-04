Cine Bento segue com exibições gratuitas em celebração ao mês dos povos indígenas

Tupinambá subiu a Serra é o nome do filme a ser exibido gratuitamente pelo Cine Bento na próxima terça-feira (22), às 19h30, no Teatro Padre Bento, no Jardim Tranquilidade. Essa edição homenageia o dia dos povos indígenas, comemorado no dia 19 de abril, e objetiva celebrar a diversidade das histórias e das culturas desses povos.

Dirigido e roteirizado por Daniel Neves e Mário Cabral, a película traz uma entrevista com Casé Angatu Xucuru Tupinambá, indígena e morador no território indígena Tupinambá de Olivença, em Ilhéus (BA).

No filme, Casé Angatu conta a história de que os portugueses chegaram no Brasil e dizimaram um povo chamado tupinambá. “Esse povo, dizem, foi totalmente eliminado, restando apenas documentos que descrevem seus costumes. O que os historiadores não contavam é que os tupinambás subiram a serra, embrenhando-se na mata e fugindo da perseguição colonial”.

Atualmente, na luta pela demarcação da terra de Olivença, na Bahia, os tupinambás lutam pelo reconhecimento étnico e territorial.

Serviço

O Teatro Padre Bento fica na rua Francisco Foot, 3, no Jardim Tranquilidade – Guarulhos/SP.