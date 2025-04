Prefeitura entrega Terminal de Ônibus do Pimentas totalmente revitalizado

O Terminal de Ônibus do Pimentas foi totalmente reformado pela Prefeitura de Guarulhos. A entrega da revitalização de um dos principais pontos de embarque e desembarque da cidade ocorreu na noite desta segunda-feira (14) e contou com a presença do prefeito Lucas Sanches e do secretário de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), João Araújo.

Coordenada pela STMU, a intervenção no terminal contemplou toda a sua infraestrutura. A edificação ganhou nova pintura, assim como o solo, com sinalizações verticais e horizontais. Já os banheiros foram revitalizados, com nova pintura, troca de torneiras, papeleiras e de toda a parte elétrica e hidráulica. Foram instalados novos bebedouros, novas lixeiras e, inclusive, para as mães foi criado um fraldário.

A novidade fica por conta dos totens instalados no local. Eles são dotados de câmeras de monitoramento garantido a segurança dos usuários já que as imagens são transmitidas em tempo real para a central da SmartMob, que fica na sede da STMU. O equipamento ainda disponibiliza o sinal de wi-fi para acesso à internet.

Melhoria do sistema

Desde que assumiu a gestão municipal, o prefeito Lucas Sanches tem implementado medidas que permitam a melhoria da qualidade do transporte público. Sanches destacou que entre as prioridades está a revitalização dos terminais de ônibus. “O terminal do Pimentas não recebia manutenções há anos. Estava numa situação precária e quem perdia com tudo isso era o usuário. Para reverter este cenário, pedi empenho ao time da STMU para levar melhorias aos nossos pontos de embarque e desembarque da cidade. Ao garantir a satisfação dos passageiros, estaremos avançando também na entrega de uma melhor mobilidade urbana”, afirmou.

O secretário João Araújo falou sobre a deterioração do equipamento e pediu a ajuda da população nos cuidados do local. “Que possamos combater o vandalismo conscientizando a todos sobre a responsabilidade de cada em manter o terminal bonito e com segurança. Desta forma iremos preservar por muito mais tempos as melhorias que trouxemos para este local”, enfatizou.

Terminal Pimentas

O Terminal de Ônibus do Pimentas foi inaugurado em 2014. O local é conhecido como um dos principais pontos de conexão de usuários do transporte público guarulhense. Por mês, aproximadamente 3,3 milhões passageiros utilizam o local para se deslocarem entre as 33 linhas municipais e seis intermunicipais. Somente nas linhas que rodam dentro do munícipio são mais de 82 mil viagens mensais.

Para a STMU, os números reforçam a importância de manter e aprimorar continuamente sua infraestrutura, garantindo segurança, eficiência e conforto para os usuários.