GCM recupera motoneta roubada no Jardim Maria de Lourdes

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recuperou na segunda-feira (14) mais um veículo roubado. Durante policiamento preventivo, agentes da Ronda Ostensiva (Romu) localizaram na avenida Jacunda, no Jardim Maria de Lourdes, uma motoneta JTZ People GT300 dourada, ano 2018.

A equipe foi acionada pela Central 153 da GCM, que recebeu informações do proprietário provenientes do sistema de rastreamento. O sinal indicava o interior de uma comunidade, onde as equipes adentraram e lograram êxito em localizar o veículo, que foi removido e encaminhado ao 4° Distrito Policial (avenida Santana do Mundaú, 684 – Cidade Parque Alvorada). A autoridade policial lavrou boletim de ocorrência por localização e devolução da motoneta ao proprietário.