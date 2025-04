GCM realiza prisões por tráfico de entorpecentes em dois bairros na última sexta-feira

A Guarda Civil Municipal (GCM) não tem dado trégua aos traficantes em Guarulhos. Na última sexta-feira (11), durante policiamento preventivo a equipe prendeu um homem na Cidade Jardim Cumbica e uma mulher no Jardim Albertina por tráfico de entorpecentes.

Na primeira prisão, agentes da Inspetoria Leste depararam com a mulher carregando uma mochila na rua Manga. Ela tentou fugir ao avistar a viatura, mas foi interceptada para averiguação. No interior da bolsa foram localizadas 109 embalagens contendo cocaína, 104 com crack e outras 13 com maconha, além de 50 reais em dinheiro.

A mulher foi conduzida ao 4º Distrito Policial de Guarulhos (avenida Santana do Mundaú, 684 – Cidade Parque Alvorada), onde ficou detida por tráfico de entorpecentes, após os materiais serem submetidos à perícia e a autoridade de plantão lavrar o boletim de ocorrência.

O segundo flagrante foi efetuado por agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) pela avenida Sargento da Aeronáutica Plínio Fernandes Gonçalves. Um homem foi detido com 421 embalagens contendo maconha e outras 396 com cocaína, sendo encaminhado juntamente com as substâncias ao 3º Distrito Policial (avenida Sarg. da Aeronáutica Damião Lins de Vasconcelos, 1.321 – Cidade Jardim Cumbica), onde a autoridade de plantão, após constatação pericial, ratificou a prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes.