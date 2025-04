Banda Sinfônica traz sucessos das trilhas de cinema ao palco do Teatro Adamastor

Nesta quarta-feira (23), às 20h, o palco do Teatro Adamastor recebe a Banda Sinfônica do Conservatório Municipal de Guarulhos com o aclamado repertório das grandes trilhas sonoras de cinema no espetáculo John Williams in Concert. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados na bilheteria do teatro com uma hora de antecedência do início do espetáculo.

Sob regência do maestro Marcelo Mendonça, diretor artístico das orquestras de Guarulhos, a Banda Sinfônica presenteará o público com peças icônicas do cinema internacional, homenageando um dos maiores compositores de trilhas de filmes.

Os clássicos de John Williams incluem trilhas sonoras de grandes sucessos de bilheteria, filmes que fazem parte do imaginário dos aficionados pela sétima arte como Star Wars, Tubarão, E.T., Indiana Jones, Jurassic Park, Harry Potter, entre outros.

A Banda Sinfônica do Conservatório Municipal de Guarulhos é um projeto voltado para a formação e integração dos jovens músicos de sopros, contrabaixos e percussão, promovendo atividades voltadas ao desenvolvimento técnico musical de seus integrantes e contribuindo para o enriquecimento artístico musical da comunidade.

Serviço

O Teatro Adamastor fica na av. Monteiro Lobato, 734, no Macedo – Guarulhos/SP.