Policiamento Municipal resgata gavião-quiriquiri em escola no Jardim Adriana

A Inspetoria Ambiental do Policiamento Municipal de Guarulhos realizou na última terça-feira (15) o resgate de um gavião-quiriquiri que se encontrava em situação de risco no Centro Educacional Sesi-Guarulhos, localizado na rua Benedito Caetano da Cruz, no Jardim Adriana.

A ação teve início após um funcionário da unidade escolar acionar a corporação, informando que a ave silvestre havia entrado no prédio e, desorientada, não conseguia encontrar a saída, permanecendo presa nos corredores.

Treinados para esse tipo de ocorrência, os agentes do Policiamento Municipal atuaram com precisão e cuidado. Com técnica apropriada, conduziram o gavião a um local seguro, onde foi capturado sem ferimentos. A ave foi então colocada em uma caixa de transporte adequada e, posteriormente, levada para uma área de soltura apropriada, onde pôde ser devolvida ao seu habitat natural.

O gavião-quiriquiri (Falco sparverius) é a menor espécie de falcão das Américas e está presente em diversas regiões do Brasil. Apesar de não ser uma espécie ameaçada, sua preservação é fundamental para o equilíbrio ecológico.

O Policiamento Municipal reforça a importância de acionar os órgãos competentes ao se deparar com animais silvestres em situação de risco, evitando tentativas de resgate sem a devida capacitação.