Clube e Pesqueiro dos Metalúrgicos funcionam no feriado prolongado

O Clube de Campo do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região abrirá durante a Páscoa e o feriado de Tiradentes. O local, em Guarulhos, funcionará normalmente quinta (17), sábado (19), domingo (20) e, excepcionalmente, segunda, dia 21. Sempre das 8 às 17 horas. Os associados terão quatro dias de muito lazer.

Segundo o secretário-geral da entidade, José Carlos Oliveira (Chorão), a procura pelo Clube é crescente. Ele diz: “A expectativa é de grande comparecimento no feriado prolongado”.

Tradição – O Pesqueiro, que fica dentro do Clube, está aberto todos os dias desta Semana Santa. Funcionará até quinta, dia 17, também das 8 às 17 horas. Objetivo é garantir peixes frescos, de qualidade e com maior conforto aos frequentadores.

Mas atenção: Dia 18, Sexta da Paixão, o Clube e o Pesqueiro estarão fechados. Eles reabrem sábado, dia 19, e funcionarão normalmente até segunda (21).

Peixes – Dia 12, sábado, o Pesqueiro recebeu 2.400 quilos de tilápias. No local, já existem outras espécies, como pacu, tambacu, curimbatá, dourado, pintado e traíra. Ou seja, já está abastecido. Chorão explica: “Os peixes ficam à disposição do público. É só chegar, escolher e comprar”.

Cabeça – Para o presidente do Sindicato, Josinaldo José de Barros, a venda de peixes durante a Semana Santa já é tradição. Ele afirma: “Não só associados, mas moradores da região do Primavera e até de outros bairros vão ao Pesqueiro comprar peixes saudáveis e saborosos”.

Quanto aos dias de lazer, presidente Cabeça acrescenta: “A classe trabalhadora merece lazer de qualidade, a preços acessíveis. O Clube tem sete alqueires e muitos atrativos pra que o trabalhador usufrua de seu sagrado direito ao descanso”.

MAIS – Frequente o Clube de Campo dos Metalúrgicos. Seja sócio. Local é aberto também a outras categorias. Fica na rua Reta, 390, Parque Primavera, Guarulhos – acesso todo asfaltado. Ligue 2463.5300, fale na Secretaria. WhatsApp do Clube: (11) 94000.1290.