ACE-Guarulhos inaugura Impostômetro e Núcleo de Advocacia Empreendedora

Cerimônia realizada nesta terça-feira contou com a presença de lideranças empresariais, da OAB Guarulhos e do ministro Márcio França

Guarulhos, abril de 2025 – A ACE-Guarulhos promoveu na noite de terça-feira (15/04), um evento que marcou o lançamento do NADE (Núcleo de Advocacia Empreendedora) da entidade e, também, do Impostômetro, que está disponível à população guarulhense em frente à sede da ACE Guarulhos.

O NADE, uma parceria entre a ACE-Guarulhos e a OAB Guarulhos, foi desenvolvido para fortalecer a atuação jurídica no ambiente de negócios. Segundo o vice-presidente de Assuntos Jurídicos da ACE-Guarulhos, Alonso Alvares, o lançamento é uma grande conquista para os advogados. “Somos empreendedores como qualquer outro empresário e, hoje, fomos contemplados com a criação deste Núcleo, que trará oportunidades”, comentou ele, que será o superintendente do NADE. O coordenador do núcleo será o advogado Luiz Cabral.

Para o vereador e presidente da Câmara de Guarulhos, Fausto Martello, a união dos advogados e empresários é importante. “O Brasil é gigante, assim como Guarulhos. Se administrarmos melhor o dinheiro que arrecadamos, com certeza seremos uma cidade ainda maior economicamente”, disse.

Ao falar sobre a parceria, o presidente da OAB Guarulhos, Abner Vidal, frisou a importância da manutenção da ética. “É desta forma que vamos conduzir a parceria com a ACE Guarulhos. É importante que a advocacia tenha em mente o empreendedorismo e a coragem, mas, também, a técnica. O advogado é um transformador da realidade social e dá voz a quem não tem”, complementou.

Impostômetro

Outro destaque do evento foi a inauguração do novo painel do Impostômetro, que integrará o cenário urbano da cidade, na fachada da ACE, com a missão de promover transparência e conscientização sobre a carga tributária no Brasil, em São Paulo e em Guarulhos. O painel está instalado em local estratégico da sede da ACE e acompanhará, em tempo real, o montante de tributos pagos pelos contribuintes brasileiros, com recortes específicos para o estado de São Paulo e para o município de Guarulhos, além de poder ser mostrado o imposto por produto.

Segundo o presidente da ACE Guarulhos, Silvio Alves, o painel simboliza a transparência quanto à arrecadação de impostos. “Além do NADE, também estamos entregando o Impostômetro, uma ferramenta simples, mas muito poderosa, para conscientizar e dar transparência à população sobre o pagamento dos nossos impostos. O Brasil está entre os países que mais arrecadam impostos no mundo, mas está aquém quando o assunto é entregar serviços daqueles impostos que arrecadamos e isso é um problema crônico do país, que já vem de muitos anos”, explicou.

Incentivo Fiscal

Silvio também falou sobre a entrega de um pacote de incentivos fiscais arrojados “que abarca o comércio, o serviço e a indústria para que possamos trazer mais empresas para a nossa cidade”, afirmou. O plano elaborado pela ACE, no entanto, não foi entregue ao Executivo pois o prefeito Lucas Sanches não compareceu ao evento.

Já o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, enfatizou que além dos grandes empresários, os pequenos empreendedores também devem se beneficiar com incentivos fiscais. E citou parte do trabalho que faz no governo federal.

“Os pequenos empresários nem sempre conseguem bons advogados, orientação ou contabilidade que permitam que ele saiba tudo o que é possível ser feito no seu estabelecimento. O nosso objetivo é que, além de isentar as grandes empresas, também façamos com as pequenas. Neste sentido, a reforma tributária vai mudar o dia a dia das pessoas, pois vai simplificar o processo. Todo esse emaranhado de tributação que temos no Brasil, que é complicadíssimo, vai diminuir ao longo dos próximos anos com a criação de um único imposto”, concluiu o ministro, que foi homenageado pelo presidente Silvio Alves com a Comenda do Mérito Empreendedor Álvaro Mesquita.