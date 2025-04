Policiamento Municipal e Baep realizam operação integrada contra a criminalidade em Guarulhos

Uma grande operação integrada contra a criminalidade foi realizada nesta terça-feira (15) pelo Policiamento Municipal de Guarulhos, em conjunto com o 15º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) da Polícia Militar. A ação estratégica alcançou bairros das regiões Centro, Norte e Leste da cidade, com foco na repressão ao tráfico de drogas e no combate à atuação de organizações criminosas.

Durante a operação, mais de 500 pessoas foram abordadas e 324 veículos fiscalizados. Como resultado direto, sete pessoas foram presas pelo Policiamento Municipal – seis delas por tráfico de entorpecentes, com apreensão de 875 embalagens contendo cocaína e maconha. A sétima prisão ocorreu por furto a um estabelecimento comercial.

A ação contou com efetivo especializado, incluindo agentes do Canil e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), além das tropas do Baep. A ação das equipes foi realizada na sede do 15º Baep, no Parque Cecap, de onde as viaturas partiram às 15h para o início da operação, que se estendeu até a noite.

Segundo o Policiamento Municipal, a presença ostensiva das forças de segurança nas ruas contribuiu significativamente para a redução de furtos, roubos e tráfico de entorpecentes, além de promover uma maior sensação de segurança para a população.

Operações como essa reforçam o compromisso das forças de segurança em atuar de forma coordenada e eficaz no enfrentamento à criminalidade em Guarulhos.