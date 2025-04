Policiamento Municipal prende mulher por furto de mercadorias no Centro

Agentes do Policiamento Municipal de Guarulhos prenderam, na noite de terça-feira (15), uma mulher acusada de furtar mercadorias em uma loja localizada na rua Dom Pedro II, na região central da cidade.

Durante patrulhamento preventivo, a equipe do Policiamento Municipal foi acionada por um lojista que presenciou o crime em andamento e solicitou apoio imediato. No local, uma agente feminina da corporação realizou a abordagem e, na busca pessoal, encontrou semijoias e bijuterias com etiquetas da loja, avaliadas em R$ 924,00, que estavam sendo subtraídas.

Diante dos fatos, a suspeita e a vítima foram conduzidas ao 1º Distrito Policial, juntamente com os produtos recuperados. A autoridade policial de plantão ouviu as partes e confirmou a prisão em flagrante, registrando boletim de ocorrência por furto. A mulher permaneceu detida e está à disposição da Justiça.