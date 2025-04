Roteiro português, ópera de Beethoven e novas exposições: veja os destaques culturais de SP

Para curtir o feriado prolongado, não faltam opções nos espaços culturais do Governo de São Paulo: da estreia de “Fidélio”, única ópera de Beethoven, às três novas exposições no Museu Afro Brasil, passando por atividades do Dia Nacional dos Povos Indígenas, os equipamentos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas estão repletos de atrações entre os dias 19 a 25 de abril. Esse e outros destaques estão disponíveis na Agenda Viva SP (https://agendavivasp.com.br/), a plataforma colaborativa do Governo de SP.



Na capital, o Museu da Imigração promove um passeio completo com o tema da imigração portuguesa, com direito a jantar e show de fado. As inscrições para a atividade, que acontece no dia 27, já estão abertas. Antecipando as comemorações do Dia da Dança, o Teatro Sérgio Cardoso recebe o Ballet de Paraisópolis com um programa duplo, que inclui a estreia de uma coreografia inédita, no dia 24.



Como opção para o feriado prolongado, o Museu Afro Brasil abre três novas exposições: “Proteção”, “Thinya” e “Acervo em Perspectiva: M’barek Bouhchichi, Nen Cardim, Washington Silvera”. No Theatro São Pedro, a temporada lírica tem início com “Fidélio”, única ópera de Beethoven, com apresentações até o dia 27. E para celebrar o Dia Nacional dos Povos Indígenas, no dia 19, o Museu das Culturas Indígenas promove a sua tradicional Feira de Artes Manuais.



No interior, a risada é garantida com o show de stand-up comedy do humorista Thiago Ventura no Teatro Estadual de Araras, dia 24. Já em Campos do Jordão, o Museu Felícia Leirner promove oficina de Páscoa, com confecção de coelhos com folhas secas, dia 19, para personalizar cartões de presentes.



Confira a programação completa:

Museu da Imigração promove passeio temático de cultura portuguesa com fado e jantar

Onde? Museu da Imigração. Rua Visconde de Parnaíba, 1.316 – Mooca, São Paulo. Saída do roteiro: Solar da Marquesa de Santos. R. Roberto Simonsen, 136 – Centro, São Paulo.

Quando? Dia 27 de abril. Domingo, das 15h às 20h.

Em sua quarta edição, o passeio temático São Paulo dos Imigrantes promove uma jornada pela presença portuguesa na capital paulista, por meio de um roteiro histórico com saída do Solar da Marquesa de Santos. Ao final da atividade, o público prestigia o cardápio de alheira portuguesa e bacalhau às natas, preparados pela chef Sueli Benedita, do restaurante Tasca do Monte, ao som da apresentação da cantora Letícia Ferreira, com clássicos do fado.

R$ 240

Classificação: Livre.

Mais informações.



Museu Afro Brasil inaugura três novas exposições

Onde? Museu Afro Brasil Emanoel Araujo. Parque Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Portão 10, Vila Mariana, São Paulo.

Quando? A partir de 13 de abril. Terça a domingo, das 10h às 17h (permanência até 18h).

Em abril, o Museu Afro Brasil inaugura três novas exposições: “Proteção”, da artista visual e fotógrafa Rafaela Kennedy, apresenta uma série de retratos íntimos e simbólicos; já a mostra “Acervo em Perspectiva: M’barek Bouhchichi, Nen Cardim, Washington Silvera”, dialoga as obras de dois artistas brasileiros e um marroquino. O Museu ainda inaugura a sua Sala de Projeção, com a videoinstalação “Thinya”, da diretora Lia Letícia.

R$ 7,50 (meia) e R$ 15 (inteira)

Classificação: Livre.

Mais informações: Proteção e Acervo em Perspectiva.

Theatro São Pedro apresenta ópera única de Beethoven

Onde? Theatro São Pedro. R. Barra Funda, 171 – Barra Funda, São Paulo.

Quando? Dias 18, 20, 23, 25 e 27 de abril. Quartas e sextas-feiras às 20h; domingos às 17h.

Abrindo a sua temporada lírica de 2025, o Theatro São Pedro é palco da ópera “Fidélio”, com cinco apresentações. Essa é a única ópera da carreira do compositor alemão Ludwig van Beethoven (1770-1827), e conta a história de uma mulher que se disfarça de homem com o intuito de resgatar o seu marido, preso por um tirano.

R$ 41 (meia-entrada) e R$ 124 (inteira)

Classificação: 14 anos.

Mais informações.



Ballet de Paraisópolis faz apresentação dupla no Teatro Sérgio Cardoso

Onde? Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo.

Quando? Dia 24 de abril. Quinta-feira, às 20h.

Em uma única noite, o Ballet de Paraisópolis leva ao Teatro Sérgio Cardoso duas obras de seu repertório: “Vortex”, obra de balé neoclássico, e a estreia de “Ser”, peça de dança contemporânea criada pela coreógrafa Danielle Rodrigues.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Feira de Artes Manuais no Dia dos Povos Indígenas

Onde? Museu das Culturas Indígenas. R. Dona Germaine Burchard, 451 – Água Branca, São Paulo.

Quando? Sábados e domingos, das 9h às 18h.

Dia 19 de abril é celebrado o Dia Nacional dos Povos Indígenas. Para a data, uma opção é conhecer a tradicional Feira de Artes Manuais do Museu das Culturas Indígenas, e aproveitar para conhecer as exposições em cartaz como “Hendu Porã’rã, escutar com o corpo” e “Nhe’? ry, onde os espíritos se banham”. Incentivando os artistas e artesãos, a economia criativa e o pequeno empreendedor, a feira acontece todos os finais de semana.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Tintas naturais e indígenas em oficina na Casa Guilherme de Almeida

Onde? Casa Guilherme de Almeida. R. Macapá, 187 – Sumaré, São Paulo.

Quando? Dia 19 de abril. Sábado, às 10h30.

O Projeto Quintal, que promove atividades para crianças na Casa Guilherme de Almeida, apresenta edição especial em virtude do Dia Nacional dos Povos Indígenas. A oficina “Colorindo com a natureza” ensina a extrair tintas naturais de alimentos e folhas, como beterraba (vermelho), espinafre (verde), cúrcuma (amarelo) e café (marrom), além de dialogar sobre a conexão entre arte, natureza e as tradições das culturas indígenas.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.



Feriado com filme e atividades no Museu do Futebol

Onde? Museu do Futebol. Praça Charles Miller, s/nº, Pacaembu, São Paulo.

Quando? De 18 a 20 de abril. Visitas educativas: sexta-feira, sábado e domingo, às 11h e às 14h. Sessão de cinema: sexta-feira, às 14h. Encontro de Colecionadores de Figurinhas: sábado, das 9h às 14h; Espaço Dente de Leite: sábado e domingo, das 10h30 às 16h. Quebra – Camisa: sábado e domingo, às 14h.

Para o feriado da Páscoa, o Museu do Futebol programou uma série de atividades, desde visitas guiadas à exposição principal e à mostra “Vozes da Várzea”, que está em seus últimos dias, até o já tradicional encontro de colecionadores de figurinhas. O Museu promove também exibição do filme “O Corintiano”? (1966), de Milton Amaral com Amácio Mazzaropi, e a atividade “Quebra-camisa”, um quebra-cabeça com imagens de camisetas de times de futebol. Para a primeira infância, há atividades lúdicas no Espaço Dente de Leite.

R$ 12 (meia) e R$ 24 (inteira).

Classificação: Livre.



Beatles Cartoon na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes

Onde? Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes. Rua Henriqueta Noguez Brieba, 281 – Conj. Hab. Fazenda do Carmo, São Paulo.

Quando? Dia 22 de abril. Terça-feira, às 14h30.



Trazendo o repertório da banda inglesa The Beatles para as crianças, o grupo Beatles 4Ever apresenta o show “Beatles 4Ever Cartoon”. Com uma abordagem lúdica, a banda recria um show dos Beatles ao vivo com os músicos caracterizados como John, Paul, George e Ringo, em fantasias que lembram desenhos animados.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.



Oficina de coelho de Páscoa em Campos do Jordão

Onde? Museu Felícia Leirner. Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Quando? Dia 19 de abril. Sábado, às 11h e às 15h.

Em clima de Páscoa, a cidade de Campos do Jordão, famosa por seus chocolates únicos, ganha uma atividade lúdica no Museu Felícia Leirner para comemorar a data. Integrando o projeto Família no Museu, a Oficina Coelhos de Felícia promove a confecção de coelhos de páscoa utilizando folhas secas, para um cartão de presente.

R$ 7,50 (meia) e R$ 15 (inteira)

Classificação: Livre.

Mais informações.

Stand-up de Thiago Ventura em Araras

Onde? Teatro Estadual de Araras. Av. Dona Renata, 4901 – Centro, Araras.

Quando? Dia 24 de abril. Quinta-feira, às 21h30.

Com mais de 15 anos de estrada, o humorista Thiago Ventura é hoje um dos maiores nomes da comédia stand-up, tendo realizado especiais na Netflix e Prime Video. O comediante paulista leva ao Teatro Estadual de Araras o seu “Novo Show”. No repertório, estão piadas sobre relacionamentos e adolescência.

De R$ 60 (meia) a R$ 120 (inteira)

Classificação: 16 anos.

Mais informações.