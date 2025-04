SP pra Toda Obra: Governo de SP assina ordem de serviço para pavimentação da José Theotônio Silva em São Bento do Sapucaí

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, assinou, nesta quinta-feira (17), a ordem de serviço para o início das obras de pavimentação da Estrada Municipal José Theotônio Silva (SBS 371), em São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira. Na ocasião, foi anunciado ainda o início das obras de pavimentação de duas estradas vicinais de Taubaté, a Sete Voltas e a Rio das Antas.

Sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), as obras integram o “São Paulo pra Toda Obra”, maior programa de modernização rodoviária da história do estado, lançado oficialmente no início de abril.

O governador Tarcísio de Freitas destacou a importância das obras anunciadas. “A pavimentação da Estrada Municipal José Theotônio Silva casa com a iniciativa Rota dos Vinhos. Temos aqui vinícolas importantes e o turismo florescendo na região. Além de se tratar de uma estrada rural, ajudando o pequeno agricultor e também aquela criança que mora na área rural e precisa ir para a escola na cidade”, afirmou.

Com investimento de aproximadamente R$ 37 milhões, as melhorias previstas na Estrada Municipal José Theotônio Silva beneficiarão diretamente cerca de 11,5 mil habitantes, oferecendo uma via pavimentada, com mais conforto e segurança aos motoristas que trafegam rumo a Campos do Jordão, reduzindo o tempo de viagem, desde São Bento do Sapucaí, pela metade.

Com 15,5 quilômetros de extensão, a pavimentação da SBS 371 também deve fortalecer o desenvolvimento turístico da região, facilitando o acesso à Pedra do Embaú, pousadas e diversas vinícolas e cervejarias locais, além de facilitar a logística no entorno do Vale do Baú.

Para a região, o governador Tarcísio de Freitas afirmou ainda que o edital para lançar a Ligação Taubaté – Campos do Jordão, a Rodovia Floriano Pinheiro (SP-123) está quase pronto. ” É uma estrada que vai receber quase R$ 230 milhões de investimentos, que vai dar mais fluidez, diminuir o tempo de viagem, principalmente nos feriados, e também proporcionar mais segurança”, ressaltou.

Vicinais

Com investimento de R$ 16,9 milhões, as melhorias na vicinal de Sete Voltas contemplam 19,6 quilômetros de extensão, que fazem a ligação entre os bairros de Chácara São Silvestre e Monjolinho, conhecida como importante via da zona rural de Taubaté, beneficiando mais de 310 mil habitantes. Já a vicinal de Rio das Antas conta com aportes de R$ 4,9 milhões, cobrindo 3,4 quilômetros e beneficiando mais de 320 mil pessoas.

Somadas, as obras anunciadas na Estrada Vicinal Sete Voltas e na Estrada Vicinal Rio das Antas, em Taubaté, deverão gerar 299 postos de trabalho, dos quais 75 diretos e 224 indiretos.

As três obras incluem a modernização dos sistemas de drenagem, com a recuperação de sarjetas, canaletas, valetas e bueiros, itens fundamentais para garantir a durabilidade das vias e reduzir o impacto ambiental, reforçando a segurança dos usuários, em especial no período de chuvas.

Doação ao município de Campos de Jordão

Durante a cerimônia, o governador Tarcísio de Freitas também autorizou estudo de regularização de área pertencente ao Estado para fins de doação ao município de Campos do Jordão. A previsão é de que o local seja utilizado para a construção de um pronto-socorro para a cidade.

São Paulo pra Toda Obra

Por meio do programa São Paulo pra Toda Obra, o Governo de SP está levando benefícios concretos aos moradores de todas as regiões, promovendo a modernização de rodovias estaduais, públicas e concedidas, além de estradas vicinais. Este é o maior programa de infraestrutura viária da história do Estado, com um investimento total de R$ 30 bilhões em obras já entregues, em andamento e a iniciar.

No total, as obras abrangem 22,3 mil quilômetros de rodovias – o equivalente a uma viagem de São Paulo ao Japão. As intervenções incluem grandes rodovias, estradas estaduais, concedidas e vicinais. São cerca de 1.500 obras em vias públicas e privadas, com alto grau de complementaridade, impulsionando o desenvolvimento do Estado.

O impacto no mercado de trabalho também é significativo: cerca de 250 mil empregos, número superior à população de cidades médias do interior, como Araçatuba. No total, o programa beneficia 8 em cada 10 municípios paulistas e alcança mais de 540 cidades.