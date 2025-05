ABT – Academia Brasileira de Teatro representará Guarulhos em dois festivais nacionais com ‘O Auto da Compadecida’

A Companhia da ABT – Academia Brasileira de Teatro será a representante oficial da cidade de Guarulhos em dois importantes festivais de teatro de nível nacional. O espetáculo “O Auto da Compadecida”, comédia consagrada da dramaturgia brasileira, foi selecionado para participar do Festival Nacional de Teatro de Itú/SP, no dia 14 de junho, e do Festival Nacional de São João Nepomuceno/MG, no dia 21 de junho.

A montagem fez sua estreia no último sábado, 10 de maio, no Teatro Padre Bento, em Guarulhos, com lotação máxima e uma recepção calorosa do público.

Produzido pela ABT Produções, o espetáculo traz aos palcos toda a irreverência, espiritualidade e crítica social presentes na obra de Ariano Suassuna, conquistando o público com personagens carismáticos, humor inteligente e uma ambientação que valoriza a cultura popular nordestina e o cordel.

Na trama, acompanhamos as aventuras de João Grilo e Chicó, dois sertanejos astutos que enfrentam figuras poderosas e perigosas – de coronéis a cangaceiros – e até mesmo o próprio julgamento final. A peça é um convite à reflexão e à gargalhada, repleta de ritmo, emoção e brasilidade.

Elenco:

João Grilo – Pietro Dalpino

Chicó – Victor Salomão

Eurico – Pedro Fonseca

Dora – Natália Calil

Rosinha – Lívia Bernegosso

Major Antônio de Moraes – Pedro dos Anjos

Padre – Nicholas Arrivabene

Bispo – Márcio Fernandes

Severino – Jack Weber

Vicentão – Jhow Svarcas

Cabo 70 – Leonardo Raimundo

Compadecida – Isabella Maia

Jesus Cristo – Ricardo Araújo

Diabo – Diky Angel

Cangaceiras / Retirantes – Gabi Lopes, Carol Fernandes, Juliana Arrivabene, Bella Moret, Giovana Bandoni, Sophia Errera e Victor Enzo

Ficha Técnica:

Produção: Toninho Bonvenuto e Pietro Dalpino

Direção: Toninho Bonvenuto

Adaptação: Pietro Dalpino

Design de Luz e Som: Lívia Dalpino

Cenário: Márcio Fernandes e Ricardo Araújo

Maquiagem: Nicole Scheer

Com este trabalho, a ABT reafirma sua relevância cultural e artística, levando o nome de Guarulhos para o cenário nacional do teatro, com um espetáculo vibrante que honra a tradição e a riqueza da dramaturgia brasileira.