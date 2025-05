Programa internacional P.A.R.T.Y. orienta estudantes da Vila Carmela sobre álcool e acidentes

Um turma com 31 alunos da Escola Estadual Zilda Graça Martins, que fica na Vila Carmela I, participou nesta terça-feira (13), no auditório do Hospital Geral de Guarulhos (HGG), de mais um encontro do programa P.A.R.T.Y. , sigla para Prevenção do Trauma Relacionado ao Álcool na Juventude, especialmente relacionado ao risco de acidentes no trânsito.

Os alunos assistiram a palestras que abordaram temas educação para o trânsito, fiscalização, noções de primeiros socorros, emergências e, especialmente, sobre o uso abusivo do álcool e suas consequências no trânsito e na vida profissional e familiar.

Alguns alunos puderam vivenciar a experiência de utilizar óculos que simula a direção sob o efeito de álcool e de drogas, A turma também conheceu o funcionamento do etilômetro.

A ida dos estudantes ao encontro contou com a parceria da Empresa de ônibus Vila Galvão, que forneceu o transporte. Eles ainda ganharam um kit lanche fornecido pela escola de idiomas Fisk Guarulhos e a Padaria Carmela.

No encontro deste mês, os palestrantes foram Maria Luiza Sales Garcia (educadora de trânsito da STMU), Firmino Manoel da Silva (assessor de políticas governamentais da STMU), Paulo Henrique Nogueira de Brito, chefe do setor de fiscalização do Detran-SP, e Helder Takeo, coordenador do Samu.

Sobre o P.A.R.T.Y.

Em Guarulhos, o P.A.R.T.Y. é liderado pelo Grupo de Segurança Viária, órgão coordenado pelas secretarias de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) e de Saúde. Conta com a parceria dos estudantes de medicina integrantes da Liga de Trauma da Universidade Nove de Julho.

O programa conta ainda com apoio: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Concessionária Ecopista, Detran-SP, Academia Guarulhense de Letras, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Militar, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros e Guarda Civil Municipal.