Anime Friends: O maior evento de cultura POP asiática da América Latina convida para a sua maior edição, de 3 a 6 de julho, no Distrito Anhembi

Vem aí uma celebração otaku como você nunca viu! De 3 e 6 de julho, o Distrito Anhembi se transformará no maior palco da cultura POP asiática da América Latina em mais uma edição do Anime Friends. Serão mais de 54 mil metros quadrados de pura emoção, distribuídos em 6 palcos e áreas temáticas que prometem transportar o público para outros mundos. Em sua 21ª edição, o festival apresentará a sua maior estrutura até então, reunindo atrações internacionais e nacionais, surpresas eletrizantes, novos palcos e momentos que ficarão gravados para sempre na memória dos fãs. Os ingressos já estão à venda pela Mundo Ticket: https://www.mundo-ticket.com/.

Em 2025, o Anime Friends tem novidades! Os shows, que sempre incendiaram o coração do público, ganham ainda mais protagonismo. O palco principal, agora, será batizado de AF Festival, um espaço dedicado a celebrar a energia e a paixão da música que sempre moveu o evento. E prepare-se para um sábado histórico: apenas artistas com vocais femininos vão comandar a line-up, mostrando toda a potência, talento e representatividade das mulheres na música e na cultura pop asiática.

Além disso, este ano, o evento ganha o Tamashii Stage, um palco novo, dedicado a gincanas, karaokê, sorteios e muito mais. Em japonês, a palavra tamashii significa “alma”, assim, o palco vem resgatar a energia do evento, que sempre trouxe essa grande proximidade e interação com o seu público.

“A cada edição, nos desafiamos a ir além, surpreendendo ainda mais o nosso público. Este ano não será diferente! Prepare-se para viver experiências inéditas, com atrações chegando pela primeira vez ao Brasil, embaladas pela energia única e eletrizante que só o Anime Friends sabe entregar”, revela Juliano Aniteli, CEO da Maru Division.

AF Festival: Um festival de música na programação do evento

Entre os destaques do AF Festival, o lendário quinteto de Visual Kei e J-Rock, Nightmare, fará sua estreia no Brasil. Conhecidos por temas marcantes como “The World” e “Alumina” do anime “Death Note”, a banda promete uma apresentação histórica em comemoração aos 25 anos de carreira.

A banda responsável pelas empolgantes trilhas de Blue Lock, ASH DA HERO e o trio de rock seven oops (7!!), que conquistou o mundo com hits marcantes – incluindo o icônico tema de abertura de Naruto Shippuden -, também desembarcam no Brasil pela primeira vez, assim como o trio sul-coreano Big Ocean, o primeiro grupo de K-POP formado por artistas com deficiência auditiva. Eles vão provar que a música é universal, usando a Língua de Sinais Coreana (KSL) em sua apresentação.

Outro grande destaque internacional inédito é o projeto musical japonês Stereo Dive Foundation, conduzido pelo artista e produtor “RON”, que traz ao palco sua mistura poderosa de eletrônico, rock e trilhas sonoras de anime, com hits que marcaram obras como “Beyond the Boundary” e “Moriarty the Patriot”. A cantora MindaRyn — que emocionou o público brasileiro em 2024 — retorna ao evento para uma participação especial no show!

O quarteto japonês Scandal – responsável por músicas icônicas de animes como Bleach, Fullmetal Alchemist Brotherhood e Pokémon -; a energia eletrizante do Flow – responsáveis por temas inesquecíveis como “GO!!!” (Naruto), “Sign” (Naruto Shippuden) -; e o AKINO with bless4 — formado pelos irmãos Akino, Akashi e Kanasa — também subirão ao palco do AF Festival. Com mais de 20 anos de carreira, o duo Do As Infinity também retorna ao Anime Friends após um show memorável em 2017.

Bandas brasileiras como o YUYU20, responsável pela icônica versão em português da abertura de “Yu Yu Hakusho” no Brasil, não poderiam ficar de fora. Além deles, TK RAPS, Miura Jam, TAUZ, MHRap & Sidney Saccio, Felícia Rock e Akatsuki Band são alguns dos nomes nacionais já anunciados.

O emocionante Monte Cristo Coral e Orquestra vai abrir o sábado do AF Festival, com um repertório épico que percorre trilhas sonoras icônicas dos animes — dos clássicos às produções mais recentes.

Já no domingo, 6 de julho, abrindo o último dia do Anime Friends 2025, vai rolar o Super Friends Spirits, um show inspirado nos icônicos “Spirits” do Japão, reunindo nomes nacionais e internacionais: Hiroshi Kitadani, Yumi Matsusawa, Akino with bless4, Ricardo Cruz, Graça Cunha, Larissa Tassi, Luigi Carneiro, Hans Zeh e Lucas Araujo em um espetáculo único, repleto de emoção e surpresas!

Tokusatsu: a volta do Eterno Vigilante

A nostalgia está no ar. Para quem curte tokusatsu, aquelas séries de super-herois em formato live-action, que foram uma verdadeira febre no Brasil, a principal atração deste ano é o retorno do Eterno Vigilante. Dez anos após se apresentar pela primeira vez no Anime Friends, o ator Tetsuo Kurata, protagonista das séries “Kamen Rider Black” e “Kamen Rider Black RX”, estará presente mais uma vez, emocionando o público.

Outros grandes nomes do tokusatsu, já conhecidos do público do evento, estão mais uma vez confirmados: Takumi Tsutsui e Takumi Hashimoto, que interpretam o Ninja Jiraiya e seu irmão Manabu na famosa série dos anos 80, que segue conquistando fãs e admiradores até hoje. Eles participarão ainda do lançamento do livro “Jiraiya – Guia Visual Definitivo” (Editora Mozu), agendado para sábado (5), às 17h.

Salas temáticas, cosplayers e outras atrações

Pela primeira vez no Brasil, Kamui Cosplay está confirmada no Anime Friends! Ela participará de bate-papos e será jurada do concurso de cosplay nos dias 5 e 6. Referência mundial na arte cosplay, Kamui conquista fãs com seus moldes e fantasias, além dos seus famosos tutoriais pelas redes sociais, que somam mais de 1,2 milhão de seguidores. As já tradicionais salas temáticas também estarão abertas à visitação.

Agora, o Anime Friends faz parte do grupo Omelete & Co e, a partir deste ano, passa a integrar a família CCXP, CCXP MX e Gamescom Latam, na sua unidade de negócios de Live Experience.



“A cada edição, o Anime Friends se consolida como o maior e mais esperado encontro da cultura POP asiática na América Latina, reunindo fãs, artistas e grandes atrações em uma experiência extravagante. Com a chegada do grupo Omelete, a 21ª edição será a maior de todas e não temos dúvidas de que vai representar um marco na história do evento, com momentos épicos para o público. Que venha o Anime Friends 2025!”, conclui Juliano Aniteli, CEO do Anime Friends.

Mais informações: https://animefriends.com.br/