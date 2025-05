Sopa de Pedra está no cardápio desta segunda semana de sopas na Ceagesp

O Festival de Sopas Ceagesp é famoso pela Sopa de Cebola, prato que faz sucesso há quase 60 anos no maior entreposto de alimentos da América Latina, a Ceagesp, na Vila Leopoldina, em São Paulo. Porém, esse evento gastronômico, que atrai milhares de pessoas todos os anos, também oferece dezenas de outros sabores, muitos dos quais, exclusivos.

Até o final de agosto, serão mais de 80 tipos de sopas diferentes. A maioria dos sabores o público só vai encontrar mesmo nesse evento, incluindo aí a própria Sopa de Cebola.

Nesta segunda semana, por exemplo, o cardápio oferece um clássico da culinária portuguesa: a tradicional Sopa de Pedra. Um caldo saboroso que agrada a todos os paladares, e que o público só vai encontrar na Ceagesp. E somente até esse domingo, dia 18.

Outra opção exclusiva do Festival de Sopas Ceagesp que está na lista de sopas desta semana é a Sopa de Frutos do Mar. Esse prato vai matar um pouco a saudade que ficou do Festival do Pescado e Frutos do Mar – Edição de Verão, que terminou na semana passada.

O melhor mesmo é conferir a lista de cremes e caldos de quarta a domingo (14 a 18 de maio), que vai aquecer o estomago e a alma dos frequentadores do Festival de Sopas Ceagesp – Edição 2025.

Segunda Semana

Sopa de Pedra

Creme de Palmito

Sopa de Frutos do Mar

Caldo de Feijão com Aroma de Cachaça

Jardineira de Legumes com Shimeji

Sopa Surpresa (sabor revelado no dia)

Sopa de Cebola

Sopa de Cebola Gratinada

O público também tem à disposição vários acompanhamentos, para incrementar as sopas do jeito que a pessoa preferir.

Funcionamento

O evento funciona de quarta a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp, até o final de agosto. O horário é das 18h às 23h30.

O cardápio do Festival de Sopas Ceagesp muda semanalmente, incluindo sempre novos sabores de cremes e caldos. Mas, a Sopa de Cebola (gratinada e sem gratinar) permanece fixa no buffet em todas as semanas ao longo do evento.

Neste ano, o valor fixo que dá direito a tomar todos os cremes de caldos quantas vezes quiser é de R$ 65,90 por pessoa. Nesse valor, estão incluídos ainda acompanhamentos como queijo ralado, ricota temperada, calabresa assada, croutons, pães, pimentas, entre outras opções.As bebidas, as sobremesas e os itens da mesa de antepastos são cobrados à parte.

Descontos

Crianças de até cinco anos não pagam. De seis a dez anos, pagam metade do valor fixo por pessoa. A partir de 11 anos, pagam o valor sem desconto. Bariátricos têm 20% de desconto sobre o valor fixo cobrado por pessoa.

A entrada é pelo Portão 4 da Ceagesp, que fica na av. Dr. Gastão Vidigal, altura do nº 1.946, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. O estacionamento de automóveis fica no mesmo local. O de motos, tem entrada pelo Portão 2, na mesma avenida.