Maio Laranja celebra 25 anos da rede de proteção a crianças e adolescentes

Os 25 anos da Campanha Faça Bonito e o fortalecimento da rede de proteção a crianças e adolescentes foi o tema abordado durante o Seminário Maio Laranja, na manhã desta quinta-feira (15), no Teatro Adamastor. Comemorado no dia 18 de maio, o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes marca a luta por direitos e mobilização dedicados à informação e promoção de debate sobre o tema.

Além de envolver os participantes na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, o evento reafirmou o papel da Comissão Intersetorial Permanente Guarulhos Cidade que Protege, sob coordenação da Secretaria de Direitos Humanos. ”Sabemos o quanto é complexo abordar esse tema, mas não podemos deixar de reiterar a relevância de que cada vez mais espaços de debate, como esse seminário, possam acontecer”, destacou a psicóloga escolar Cláudia Lucena, representante da Secretaria de Educação na comissão.

A abertura do evento contou com apresentação cultural dos professores Renato Alves e Edu Maueski e alunos do Conservatório Municipal de Guarulhos, que emocionaram o público com repertório sensível e composições de Astor Piazzola, Luiz Gonzaga, Flávio Venturini e Carlos Gardel.

Rede de proteção integrada

Para ampliar a temática do encontro a partir das conquistas e ações concatenadas nos últimos anos, o encontro contou com a participação dos palestrantes Talita Guimarães, economista, coordenadora de Promoção Social do SEST SENAT (Guarulhos) e Ponto Focal do Projeto Proteção, e Lucas Lopes, cientista social, especialista em gestão pública e mestre em Direitos Humanos e Políticas Públicas, e mediação de Sonidelaine Mesquita, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente – CMDCA .

“Os 25 anos da campanha Faça Bonito é um marco na história de crianças e adolescentes porque envolve todas as pessoas nessa responsabilidade compartilhada de prevenir e enfrentar essa violência. Precisamos vencer como país e todas as pessoas podem fazer parte dessa mudança”, apontou o palestrante Lucas Lopes.

O seminário também reforçou a necessidade de se pensar em formas de mobilização para que toda a sociedade possa dar um basta à violência sexual contra crianças e adolescentes.

“Essa agenda de enfrentamento às violências com a Secretaria de Direitos Humanos do município, que atualmente coordena a objetiva fortalecer essa rede e sensibilizar em relação à temática para fomentar o diálogo e permitir que a sociedade civil compreenda que ela também faz parte da solução”, pontuou Talita Guimarães, enfatizando a atuação do SEST SENAT na formação de colaboradores do sistema de transporte.