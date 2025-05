Dança Sênior em homenagem às mães ganha destaque na UBS Inocoop

Na última quarta-feira (14), a Unidade Básica de Saúde (UBS) Inocoop de Guarulhos realizou uma inspiradora demonstração de energia e alegria. Pacientes e frequentadores do grupo da terceira idade realizaram uma emocionante apresentação de dança, contagiando a todos os presentes.

A iniciativa, que reuniu aproximadamente 40 pessoas, teve como objetivo celebrar o Dia das Mães, comemorado no último dia 11, além de promover a saúde física e mental dos idosos, fortalecer laços sociais e proporcionar um momento de lazer e bem-estar.

“Eu participo da dança há 9 anos. Depois que entrei nas atividades da UBS eu vivo outra vida. Aqui eu me sinto feliz com minhas amigas, minha saúde melhorou muito, me sinto viva”, afirmou Josefa da Silva (84), uma das mais animadas na apresentação.

“A Dança Sênior ajuda na memória e na coordenação motora. As pessoas que buscam a dança são as que muitas vezes estão passando pelo processo de depressão, isoladas, e ao participar das aulas, esse quadro muda. Eu sinto alegria neles, no sorriso de cada um. Dança é vida, é alegria!”, conta Delfa Conceição Nogueira dos Santos, dirigente da Dança Sênior.

A atividade especial incluiu também um delicioso café da manhã com bolos, sucos e lanches para os participantes, além de uma flor de sabonete como lembrança desse dia especial.