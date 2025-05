Livro de escritora guarulhense lançado com apoio do FunCultura aborda violência doméstica

A escritora guarulhense Edilaine Soares apresenta seu novo livro “A Violência Nossa de cada Dia – Quando o Amor vira Abuso”, uma coletânea de contos sobre violência doméstica publicada por meio do Fundo Municipal de Cultura de Guarulhos (FunCultura), com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab).

Além de promover a leitura e conscientizar sobre a violência doméstica em comunidades periféricas, o novo projeto cultural e literário da escritora, Vozes do Silêncio, objetiva fomentar a leitura entre mulheres em situação de vulnerabilidade e promover debates sobre o uso da literatura como ferramenta terapêutica. Mais que proporcionar uma experiência autêntica sobre a temática da violência doméstica, a obra pretende ajudar mulheres que se sentem aprisionadas em suas próprias mentes a reconhecer os sinais de abuso, denunciar e, finalmente, se libertar.

No Brasil, a cada minuto, oito mulheres são vítimas de agressão física, e os casos de violência doméstica aumentaram cerca de 40% em 2023 em comparação ao ano anterior. Esses dados evidenciam a urgência de ações que abordem essa questão de maneira sensível e transformadora. “A literatura, nesse contexto, surge como uma ferramenta essencial, não apenas para conscientizar, mas também para criar empatia e promover diálogos fundamentais para a superação da violência”, explica a escritora.

O livro está em pré-venda até o dia 10 de junho a preços promocionais pelo site https://loja.infinitepay.io/edilaine-soares-2025/ext6410-livro-a-violencia-de-cada-dia. A obra ficará disponível a partir do dia 26 de junho e, quem desejar, ainda há a possibilidade de retirada presencial do livro durante o lançamento na Biblioteca Monteiro Lobato, no centro de Guarulhos, em data a ser definida.

Outras obras da escritora Edilaine Soares também podem ser encontradas no site https://loja.infinitepay.io/edilaine-soares-2025.