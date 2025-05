Projeto cultural apoiado pela Prefeitura promove evento com música e biblioteca comunitária

O projeto Bonsucesso Cultura e Tradição apresenta mais uma edição do evento cultural neste sábado (24), a partir das 17h, no Centro de Cultura Popular Carpição. O evento faz parte do conjunto de ações da iniciativa contemplada pelo Funcultura, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), e tem entrada gratuita, contando com o apoio de intérpretes de Libras e audiodescrição.

A programação oferece música, biblioteca comunitária, poesias e entretenimento para as crianças e shows do Duo Sol de Verão, Zenon & Gerson Lopes, Dudu da Viola & Letícia Reis, Bruno Lins e convidados, além de discotecagem com o DJ Ficher.

Bonsucesso Cultura e Tradição é um projeto que conta com o apoio da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura. O encontro objetiva manter viva a história, a cultura e a tradição da cidade e busca contemplar diversos públicos

Serviço

O Centro de Cultura Popular Carpição fica na rua Dona Catharina Maria de Jesus, s/n°, na praça Nossa Senhora do Bonsucesso, no Bonsucesso.