Inscrições para o Clima Ação Jovem Guarulhos 2025 são prorrogadas até domingo

A Prefeitura de Guarulhos prorrogou até domingo, dia 25, o prazo de inscrições para o Clima Ação Jovem Guarulhos 2025, programa que oferece microfinanciamento de até R$ 27 mil para projetos ambientais liderados por jovens de 15 a 24 anos.

Desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Bloomberg Philanthropies, o programa tem como objetivo estimular soluções inovadoras e transformadoras para os desafios climáticos da cidade, promovendo o protagonismo juvenil em ações sustentáveis.

Podem participar grupos com no mínimo três jovens, sendo obrigatório que a coordenação do projeto tenha entre 18 e 24 anos. As propostas devem abordar temas como: mudanças climáticas, segurança hídrica, resíduos sólidos, ondas de calor, infraestrutura verde, tecnologias sustentáveis, entre outros.

As inscrições são feitas exclusivamente online, por meio do formulário disponível no link: https://formularios.guarulhos.sp.gov.br/pt-br/form/projeto-clima-acao-jovem

Para mais informações, consulte o edital completo ou entre em contato com a equipe do programa pelo e-mail: [email protected]