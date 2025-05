Prefeitura reúne servidores da STMU em formação sobre segurança no trânsito

Servidores da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU) participaram nesta terça-feira (20), na Escola de Mobilidade Urbana, localizada na Praça Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Vila Galvão, de uma formação que teve por objetivo incentivar os funcionários a propagarem a importância da educação para o trânsito, sobretudo em prol da redução de mortes e de feridos. A atividade faz parte das ações do movimento Maio Amarelo.

Durante o encontro, que contou com a presença de representantes de todos os departamentos e do gabinete da STMU, foram abordados os seguintes temas: importância de se incentivar as pessoas a terem um comportamento mais seguro no trânsito, iniciativas voltadas às pessoas com mobilidade reduzida, movimento internacional Maio Amarelo, projetos que serão implementados pela STMU, entre outros.

O encontro foi conduzido pelos educadores de trânsito Roberto Pardinho e Maria Luiza Neves Garcia, pela gestora da Escola de Mobilidade Urbana, Layla Fordelone, e pelo assessor de políticas governamentais Firmino Manoel Silva.

Os participantes ganharam brindes e ainda concorreram a um sorteio promovido pela Escola de Mobilidade Urbana.