Guarulhos tem final de semana intensivo de tecnologia

Entre esta sexta-feira (23) e domingo (25), a cidade de Guarulhos será palco para intensa atividade tecnológica no Centro Municipal de Educação Adamastor. O evento Experimenta!, realizado pela Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação da SDCETI, chega a sua nona edição, cujo tema Administrações Regionais propõe aos participantes desafios a respeito da zeladoria pública que possam ser vencidos por meio de soluções tecnológicas e inovação.

A atividade tem início às 18h da sexta-feira (23), quando acontece o PITCH4GRU, categoria do evento voltada a startups que já estejam em atividade; os competidores apresentarão suas propostas de solução para os desafios em quadros rápidos, e os vencedores serão premiados em dinheiro, cabendo ao primeiro colocado R$ 10.000, ao segundo R$ 6.000 e ao terceiro o valor de R$ 3.000.

No sábado (24), às 10h, começa o hackaton destinado a profissionais e estudantes, que organizados em grupos, terão 24 horas para desenvolver suas propostas aos desafios. O Adamastor se torna um ambiente efervescente de atividade e ideias ao longo de toda a madrugada até o meio-dia do domingo, quando as equipes organizarão seus pitches para apresentar aos jurados. Os vencedores também serão premiados em dinheiro, sendo que o vencedor receberá R$ 6.000, o segundo colocado R$ 3.000 e o terceiro R$ 2.000. A SDCETI proverá alimentação e espaço para descanso aos participantes.

Para aprofundar o tema da zeladoria pública, o evento contará também com a presença de representante da Sabesp na cidade. A proposta é que a interação sintonize as atividades das áreas de forma a conciliar suas atividades, otimizar intervenções e reduzir retrabalho.

O secretário de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, Rodrigo Redoschi, e a equipe do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação, que pilota o evento, estarão presentes, em revezamento, ao longo de todo o final de semana. Para o encerramento no domingo está prevista a presença do prefeito Lucas Sanches.

Serviço

O CME Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato, 734, no bairro Macedo.