CEU Ponte Alta receberá Mutirão de Benefícios em 31 de maio

A Prefeitura de Guarulhos realizará no próximo dia 31 de maio um Mutirão de Benefícios no CEU Ponte Alta (Rua Pernambuco, 836 – Jardim Ponte Alta I), voltado ao atendimento e atualização do Cadastro Único, essencial para o acesso a diversos programas sociais.

Para participar do mutirão, é necessário retirar uma pré-senha, que está sendo distribuída nos seguintes locais: CRAS Ponte Alta – Avenida Paschoal Thomeu, S/N – Bonsucesso; CadMóvel no CEU Bonsucesso; e Instituto Superação – Rua Domenico Perella, 41 – Lavras.

O Cadastro Único é a principal porta de entrada para programas sociais do governo federal, estadual e municipal. Entre os benefícios que podem ser acessados por meio do cadastro estão: Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, Tarifa Social e Vulnerável da SABESP, Carteira do Idoso, Viva-Leite, entre outros.

É fundamental que os dados do cadastro estejam atualizados nos últimos dois anos para garantir o acesso aos programas. Para mais informações, entre em contato pelos telefones 2087-4270 ou 2408-7020, ou envie um e-mail para [email protected].