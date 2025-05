Muros dos cemitérios São Judas e São João Batista recebem novas pinturas

A Secretaria de Serviços Públicos realizou a pintura dos muros externos dos cemitérios São João Batista, no Centro, e São Judas Tadeu, no Picanço. A ação faz parte do cronograma de melhorias nos cemitérios municipais.

Ao todo, foram revitalizados cerca de 500 metros lineares de muros nas áreas frontais e laterais, o que corresponde a uma área superior a 1.5 mil metros quadrados de pintura.

Além da renovação visual, outras intervenções estão em andamento. No Cemitério Vila Rio — o maior da cidade — já foram concluídos mais de 1.800 metros quadrados de pavimentação interna. Todos os serviços estão sendo executados pelo Departamento de Serviços Funerários com o objetivo de oferecer mais conforto e infraestrutura à população.