Cultura coreana, Dia do Reggae, FÉstival e Conexão Pará: veja os destaques culturais de SP

As mais diversas culturas do Brasil e do mundo se encontram nesta semana nos espaços da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas: do Pará à Coreia do Sul, não faltam oportunidades de conhecer novas produções e tradições. Esses e outros destaques estão disponíveis na Agenda Viva SP (https://agendavivasp.com.br/), a plataforma colaborativa do Governo de SP.



Na capital paulista, o Edifício Oswald de Andrade recebe o K-DAYS CULTSP PRO, um final de semana de atrações relacionadas à cultura coreana, com destaque ao k-pop. Já no Museu das Favelas, o Dia do Reggae é celebrado com Festa da Favela especial, neste sábado. No Museu da Imigração, as conexões de São Paulo com o Pará são ressaltadas em um evento especial com música, dança e opções gastronômicas da cultura paraense. Celebrando a carreira da paulistana Rita Lee, Mel Lisboa se apresenta neste domingo com show tributo na Biblioteca Parque Villas-Boas.

No interior, a cidade de Santa Bárbara D’Oeste se prepara para receber, nos dias 30 e 31, a primeira edição de 2025 do FÉstival, o festival de valorização das culturas cristãs. Em Botucatu, a São Paulo Companhia de Dança se apresenta gratuitamente com três coreografias, nos dias 24 e 25. E, no litoral, o Museu do Café em Santos promove workshop de Café do Cerrado Mineiro, em comemoração ao Dia Nacional do Café.

Confira os destaques da semana:



1ª edição do FÉstival de 2025 em Santa Bárbara D’Oeste

Onde? Complexo Usina Santa Bárbara. Rua Aristeo Carlos Pereira – Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara D’Oeste.

Quando? Dias 30 e 31 de maio. Sexta e sábado, a partir das 18h.

Santa Bárbara D’Oeste recebe, nos dias 30 e 31 de maio, a primeira edição do FÉstival, evento voltado às manifestações culturais de origem cristã, com apresentações musicais, vivência e atividades recreativas. Na sexta-feira, acontecem shows de Fhop Music, Lukas Agustino e Rubem Macedo. No sábado, apresentam-se Isaias Saad, Eyshila e Reginaldo Alexandre.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Cultura coreana no Edifício Oswald de Andrade

Onde? Edifício Oswald de Andrade. Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro, São Paulo.

Quando? Dias 24 e 25 de maio. Sábado e domingo, das 10h às 18h.

Neste final de semana, o Edifício Oswald de Andrade recebe o K-DAYS CULTSP PRO, como parte da Virada Cultural: um dia inteiro de atividades gratuitas relacionadas à cultura coreana, como o k-pop, cinema e literatura. A programação inclui aulas de dança, games, karaokê, rodas de conversa, painéis temáticos, sessões de cinema e apresentações musicais.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Dia do Reggae com Festa no Museu das Favelas

Onde? Museu das Favelas. Largo Páteo do Colégio, 148 – Centro, São Paulo.

Quando? Dia 25 de maio. Domingo, às 15h.

Celebrado no mês de maio, o Dia Nacional do Reggae é tema da nova edição do projeto Festa de Favela, neste domingo. A discotecagem fica por conta da DJ e pesquisadora Carol Selecta.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Conexão Pará no Museu da Imigração

Onde? Museu da Imigração. R. Visc. de Parnaíba, 1316 – Mooca, São Paulo.

Quando? Dia 24 de maio. Sábado, às 13h.

Celebrando a presença paraense e amazônica na região do Brás e na cidade de São Paulo, o Museu da Imigração promove, neste sábado, o Conexão Pará. O evento conta com a oferta gastronômica de comidas tradicionais da região, como vatapá de camarão, arroz paraense, bombom de cupuaçu, e drinks com cachaça de jambu, além de oficinas de carimbó e brega, danças regionais do Norte do Brasil, e discotecagem da paraense DJ Canoah, trazendo sucessos sucessos do carimbó, calypso, brega marcante, tecnomelody e mais.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.

Tributo a Rita Lee com Mel Lisboa na Biblioteca Parque Villa-Lobos

Onde? Biblioteca Parque Villa-Lobos. Av. Queiroz Filho, 1.205 – Alto de Pinheiros, São Paulo.

Quando? Dia 25 de maio. Domingo, às 13h.

Em show intimista, com voz e violão, a atriz Mel Lisboa canta grandes sucessos da cantora Rita Lee em apresentação na Biblioteca Villa-Lobos. Atualmente em cartaz com o musical “Rita Lee – Uma Autobiografia Musical”, Lisboa já interpretou a cantora paulistana duas vezes nos palcos. A apresentação integra a Virada Cultural.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.



Capão Anime Fest celebra o Dia do Orgulho Nerd

Onde? Fábrica de Cultura Capão Redondo. Rua Bacia de São Francisco, s/n – Conj. Hab. Jardim São Bento, São Paulo.

Quando? Dia 24 de maio. Sábado, das 13h às 18h.

Celebrado no dia 25 de maio, o Dia do Orgulho Nerd ganha comemoração na Fábrica de Cultura Capão Redondo, neste sábado. O Capão Anime Fest traz diversas atrações relacionadas à cultura geek, desde oficinas de artes e concurso de k-pop a desfiles de cosplayers, além do Beco dos Artistas, com a exposição de trabalhos de artistas independentes.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.



São Paulo Companhia de Dança em Botucatu

Onde? Teatro Municipal Botucatu. Praça Coronel Rafael de Moura Campos, 27 – Centro, Botucatu.

Quando? Dias 24 e 25 de maio. Sábado, às 20h. Domingo, às 19h.

Neste final de semana, a São Paulo Companhia de Dança se apresenta gratuitamente em Botucatu. As peças escolhidas para ambas as sessões são “Alvorada”, de Yoshi Suzuki; “Grand Pas de Deux de Dom Quixote”, versão da SPCD; e “Casa Flutuante”, de Beatriz Hack.

Entrada Gratuita (retirar ingresso 1h antes).

Classificação: Livre.

Mais informações.

Dia do Café com workshop de Café do Cerrado Mineiro

Onde? Museu do Café. R. Quinze de Novembro, 95 – Centro, Santos.

Quando? Dia 24 de maio. Sábado, às 11h e às 15h.

Neste sábado, dia 24 de maio, é celebrado o Dia Nacional do Café. Por isso, o Museu do Café promove workshop de Café do Cerrado Mineiro. Na ocasião, será apresentado a trajetória e a valorização do grão no Brasil, seguido de degustação do grão mineiro.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.



Brincadeiras indígenas e Roda de Toré no MCI

Onde? Museu das Culturas Indígenas. R. Dona Germaine Burchard, 451 – Água Branca, São Paulo.

Quando? Dia 24 de maio. Sábado, das 14h às 16h (brincadeiras) e às 16h (Roda de Toré).

Integrando a Virada Cultural, o Museu das Culturas Indígenas promove edição especial do Dia da Família no Museu, com brincadeiras promovidas pelos Mestres de Saberes do MCI, como cantos, arco e flecha, zarabatana, peteca e grafismos. No mesmo dia, o Coletivo Kanewí apresenta a Roda de Toré, ritual cultural e religioso praticado por diversos povos indígenas do Nordeste brasileiro, incluindo, entre outros, os Kariri-Xocó, Pankararé, Pankararu e Xukuru-Kariri.

Entrada Gratuita (retirar ingresso 1h antes).

Classificação: Livre.

Mais informações: brincadeiras e Roda de Toré.

“Cine Holliúdy” no Museu da Língua Portuguesa

Onde? Museu da Língua Portuguesa. Praça da Luz, s/nº – Centro, São Paulo.

Quando? Dia 29 de maio. Quinta-feira, às 19h.

Integrando o projeto Luz na Tela, o Museu da Língua Portuguesa exibe gratuitamente o filme “Cine Holliúdy”, de Halder Gomes. A comédia possui diálogos em “cearensês”, como indica o início do longa-metragem, trazendo a língua portuguesa e suas variações e sotaques regionais como elemento de destaque no filme, que conta a história da luta para manter o cinema de uma cidade do interior cearense funcionando com a chegada da televisão.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações.

