SuperAção SP: atendimento personalizado para famílias é diferencial do programa

O Governo do Estado de São Paulo lançou o SuperAção SP, um programa estruturante voltado à superação da pobreza com foco na autonomia das famílias em situação de vulnerabilidade. Uma das inovações do programa é o atendimento individualizado, conduzido por profissionais que serão qualificados para que acompanhem de perto cada núcleo familiar ao longo de todo o processo.

Esses profissionais, chamados de Agentes de SuperAção, serão responsáveis por elaborar, junto com cada família, um plano personalizado de desenvolvimento. O objetivo é garantir que os participantes tenham apoio contínuo e direcionado para superar as barreiras sociais e econômicas que enfrentam.

“Ao longo da jornada, esse agente será capacitado e criará um vínculo com a família para conectar as políticas de governo ao território. Esse agente vai montar junto com a família um plano de desenvolvimento familiar. Toda a jornada dessa família será feita a partir desse plano”, afirmou a secretária estadual de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém.

Cada Agente de Superação será responsável por acompanhar 20 famílias, com visitas semanais, quinzenais ou mensais – a depender da necessidade de atendimentos de cada família – e mantendo canal de comunicação aberto com a família mesmo entre as visitas.

As famílias selecionadas para o diagnóstico na Trilha de Superação de Pobreza recebem uma visita domiciliar de um Agente da SuperAção. O Agente apresenta o Programa e convida a família a aderir. Um representante da família assinará oo termo de adesão e indicará uma conta bancária para recebimento de auxílios e incentivos por metas cumpridas.

O Plano de Desenvolvimento Familiar (PDF)sistematiza as ações a serem tomadas pela família, a partir do identificado no diagnóstico, visando mitigar as barreiras enfrentadas pela família à inclusão produtiva. Ele detalha a jornada que cada membro da família deve seguir para se inserir ou melhorar sua posição no mundo do trabalho.

O acompanhamento será dividido em três módulos: Proteger, que assegura o acesso a benefícios sociais, alimentação, saúde, moradia e educação infantil; Desenvolver, com qualificação profissional e incentivos financeiros por metas atingidas; e Incluir, voltado à inserção no mundo do trabalho e ao estímulo ao empreendedorismo, com bonificações por autonomia conquistada.

O governador Tarcísio de Freitas destacou que o SuperAção SP tem como objetivo principal garantir a emancipação social das famílias mais pobres, por meio da ampliação de oportunidades. “Queremos que as pessoas conquistem direitos sociais. Esses direitos vão ser possíveis por meio da renda, do aumento do poder aquisitivo. O mais importante é garantir o direito ao trabalho e à emancipação”, afirmou.

Os agentes da Superação ainda atuarão em parceria com os serviços socioassistenciais municipais, especialmente no acompanhamento das famílias mais vulneráveis.

A SEDS será responsável pela contratação desses agentes, que acompanharão individualmente as famílias ao longo de toda a trilha, visto que a construção de vínculo com as famílias é um elemento essencial para o sucesso do programa.

Com investimento inicial de R$ 500 milhões, o programa atenderá, até 2026, 105 mil famílias em todo o estado na primeira onda do programa, com prioridade para municípios com maiores índices de pobreza e maior potencial de inclusão produtiva.

SuperAção SP

O SuperAção SP é um programa inédito, integrado e intersetorial com o objetivo de dar condições para que famílias vulneráveis tenham apoio e acesso às oportunidades para a efetiva superação da pobreza no estado de São Paulo. Uma jornada completa e estruturada levando à emancipação e autonomia dessa população.

Com aporte inicial de R$ 500 milhões para operacionalização, o SuperAção SP integra ações de proteção social, capacitação profissional e inclusão no mundo do trabalho, em parceria com os municípios. As famílias são selecionadas pelo CadÚnico e acompanhadas por agentes sociais por até dois anos, com planos personalizados, auxílios financeiros, bonificações por metas e acesso a políticas públicas de assistência social, educação, saúde, habitação e geração de renda.

O programa avaliou mais de 60 experiências internacionais bem-sucedidas e construído com apoio de especialistas globais ao longo de um ano. Será estruturado em ondas, atendendo nessa primeira etapa, 105 famílias em situação de vulnerabilidade social. Os benefícios variam conforme a etapa e podem chegar a R$ 10,4 mil por família ao longo do percurso.