Governo de SP realiza audiência pública em Sorocaba para apresentar projeto de concessão do TIC Eixo Oeste

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias em Investimentos do Estado (SPI), realiza na segunda-feira (26), em Sorocaba, a primeira audiência pública sobre o projeto de concessão do Trem Intercidades (TIC) Eixo Oeste, o TIC Sorocaba, que ligará o município à capital paulista. O encontro será presencial, às 11h, na Câmara Municipal de Sorocaba, com transmissão ao vivo pelo canal oficial do Governo no YouTube.

Não é necessário se inscrever previamente para assistir às audiências públicas, basta respeitar a capacidade do local. Já os interessados em se manifestar durante as sessões podem se inscrever preenchendo o formulário disponível no site da SPI (https://www.parceriaseminvestimentos.sp.gov.br/transparencia/participacao-social) ou presencialmente, no momento indicado durante o evento.

Além da participação nas audiências, os interessados poderão contribuir por meio da consulta pública, aberta no dia 30 de maio e disponível à sociedade até o dia 2 de junho de 2025. As sugestões devem ser enviadas por formulário eletrônico disponível por meio de data room no site do projeto. A participação é aberta a pessoas físicas e jurídicas que desejam colaborar com o aprimoramento do projeto.

Com investimento estimado em R$ 12 bilhões, o projeto do TIC Sorocaba prevê a implantação de dois serviços: Expresso e Parador, ampliando as opções de mobilidade para a população. A proposta inclui ainda a modernização das estações, aquisição de uma nova frota e a integração com as linhas de trens metropolitanos, metrô e o Trem Intercidades Eixo Norte. A expectativa é que o TIC atenda até 50 mil passageiros por dia, com tempo de viagem estimado em cerca de uma hora entre Sorocaba e São Paulo.

Outras duas audiências serão realizadas: nas cidades de São Roque (28/05) e São Paulo (29/05), sempre às 11h.

Serviço

Audiência pública em Sorocaba

Data: 26 de maio (segunda-feira)

Horário: 11h

Local: Câmara dos Vereadores

Endereço: Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 2945 – Alto da Boa Vista, Sorocaba



SP nos Trilhos

O TIC Sorocaba faz parte do programa SP nos Trilhos que conta com mais de 40 projetos de expansão da malha metroviária, de trens urbanos e a construção dos Trens Intercidades (TICs) e VLTs. Ao todo, as iniciativas estão estimadas em mais de R$ 190 bilhões, somando mais de mil quilômetros de extensão de trilhos na Grande São Paulo, interior e litoral.