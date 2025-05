Virada Cultural terá Metrô e trens 24h e reforço na segurança

Durante a Virada Cultural 2025, período com shows gratuitos espalhados pela cidade de São Paulo, o Governo de São Paulo terá uma operação especial para garantir segurança e mobilidade a quem for curtir o evento. No fim de semana dos dias 24 e 25 de maio, trens e metrô funcionarão de forma ininterrupta durante toda a madrugada. Além disso, haverá reforço no policiamento nas ruas e uma programação especial nos equipamentos culturais do Estado.

Trens durante a Virada Cultural

De sábado para domingo, os trens da CPTM vão operar de forma ininterrupta durante toda a madrugada. Neste período, entre 00h e 4h, as 57 estações da companhia estarão abertas somente para desembarque de passageiros.

O acesso às linhas da CPTM poderá ser feito pelas estações de integração ao sistema: Tamanduateí (Linha 10-Turquesa), Brás (Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 12-Safira, 11-Coral) Luz (Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral), Palmeiras-Barra Funda (Linha 7-Rubi), Tatuapé (Linhas 11-Coral e 12-Safira), Corinthians-Itaquera (Linha 11-Coral), Engenheiro Goulart (Linhas 12-Safira e 13-Jade) e Calmon Viana (Linhas 11-Coral e 12-Safira).

Durante todo o evento, haverá trens de prontidão em locais estratégicos ao longo da malha ferroviária, que poderão ser utilizados em caso de um eventual aumento de demanda. Os colaboradores da CPTM estarão à disposição para auxiliar os passageiros em seus deslocamentos.

Metrô durante a Virada Cultural

Já no Metrô, as estações São Bento (Linha 1-Azul), Sé (linhas 1-Azul e 3-Vermelha), Anhangabaú e República (Linha 3-Vermelha) ficarão abertas para embarque e desembarque durante toda a madrugada entre os dias 24 e 25 da Virada Cultural. As demais estações ficarão abertas apenas para desembarque dos passageiros.

Haverá trens extras de prontidão, que poderão ser utilizados caso seja necessário em qualquer uma das linhas. O quadro de funcionários da segurança e estação também terá reforço.

Reforço no policiamento

Durante o fim de semana da Virada Cultural, o Governo de São Paulo mobilizará 4,2 mil policiais militares, com apoio de aproximadamente 900 viaturas. A estratégia de segurança também inclui monitoramento em tempo real, por meio de câmeras fixas e móveis, drones operados pelos Comandos de Policiamento de Área, e o sistema Olho de Águia.

Os shows também contarão com reforço na segurança. Haverá a instalação da Sala de Gerenciamento de Incidentes, com a participação integrada das unidades da Polícia Militar e de demais órgãos envolvidos. Além disso, a PM usará torres de observação posicionadas nos principais palcos, contribuindo para a segurança do público e a rápida resposta a qualquer eventualidade.

Programação cultural

Os equipamentos culturais do Estado de São Paulo aproveitam a Virada Cultural para oferecer uma programação especial. As atrações incluem shows e exposições especiais em museus. Confira os destaques:

Tributo a Rita Lee

Em show gratuito, a cantora Mel Lisboa apresenta versões acústicas de grandes sucessos da rainha do rock nacional em formato intimista, com voz e violão.

Quando: domingo, 25 de maio, das 13h às 14h

Onde: Parque Villa-Lobos – Entrada pelo portão principal à Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 ou pelo acesso à biblioteca, à Av. Queiroz Filho, 1205 – Alto de Pinheiros

Entrada gratuita. Sujeito à lotação do espaço.

Mais informações em www.bvl.org.br

Museu da Língua Portuguesa

O Museu da Língua Portuguesa terá horário de funcionamento estendido no fim de semana da Virada Cultural. O Museu funcionará até às 21h, com entrada permitida até às 20h, e está localizado na Praça da Luz, Centro Histórico de São Paulo. O visitante terá diversas atrações para conferir:

Exposição principal e mostra temporária Fala Falar Falares

Com curadoria de Daniela Thomas e Caetano W. Galindo, a Fala Falar Falares celebra os sotaques brasileiros. Já a exposição principal destaca a diversidade do português falado no Brasil e em outras partes do mundo.

Quando: sábado, dia 24 de maio, das 9h às 21h?(com entrada permitida até as 20h); de terça a domingo, das 9h às 16h30

Preço: R$ 24 (inteira); R$ 12 (meia) | Grátis para crianças até 7 anos | Grátis aos sábados e aos domingos??????

Onde: acesso pelo Portão A

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet

Sarau no Museu – Homenagem a Paulo Leminski e Alice Ruiz

Com Bruna Beber, Caetano Romão, Mirella Amorim e Bruna Lucchesi

Quando: sábado, dia 24, das 17h às 18h30

Onde: no Pátio B

Preço: grátis

Luz na Tela – Exibição do filme ‘Cine Holliúdy’

A exibição da comédia nacional “Cine Holliúdy” faz parte do projeto Luz na Tela, o cinema ao ar livre do Museu. Com direção de Halder Gomes, o longa acompanha a rotina do personagem Francisgleydisson, papel de Edmilson Filho, que luta para manter o cinema de uma cidade do interior cearense funcionando nos anos 1970. A principal ameaça dele é a chegada da televisão aos lares de seus vizinhos.?

O curta-metragem?”Narrativas de Identidades: Entre Documentos e Vida”, dirigido por Mariana Brazales e desenvolvido no contexto do Festival Arquivo Aberto de 2024, realizado pelo Arquivo Histórico Municipal, também será exibido.?

Quando: sábado, dia 24, às 19h

Onde: no Pátio B

Preço: grátis

Domingo no Museu – Caravana Lúdica

A Caravana Lúdica conta com jogos, brincadeiras e tabuleiros para que todas as pessoas possam brincar livremente.

Quando: domingo, dia 25 de maio, das 11h às 16h

Onde: no Pátio B

Preço: grátis

Visita ao prédio da Estação da Luz

Quando: aos sábados e domingos, às 11h e às 15h

Grupos são formados 15 minutos antes no Pátio A, perto da bilheteria

Preço: grátis

Visita à exposição principal

Quando: aos sábados e domingos, às 10h e às 13h

Grupos são formados 15 minutos antes no Pátio A, perto da bilheteria

Preço: grátis

Museu das Culturas Indígenas

Virada Cultural no MCI: artes e brincadeiras indígenas

Quando: sábado, dia 24, das 14h às 16h

Virada Cultural no MCI: Roda de Toré

Quando: sábado, dia 24, das 16h às 17h

Retirada de ingresso no site do Museu das Culturas Indígenas

Outras atrações

A cidade de São Paulo contará com outras atrações durante o fim de semana da Virada Cultural. O CultSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, participa da Virada com o evento “K-DAYS CultSP PRO”, uma programação especial gratuita voltada à cultura pop coreana. Saiba mais aqui.

LEIA TAMBÉM: Cultura coreana, Dia do Reggae, FÉstival e Conexão Pará: veja os destaques culturais de SP

A Avenida Paulista também será tomada de eventos culturais no final de semana. O circuito Paulista Cultural inclui Casa das Rosas, Centro Cultural Fiesp, Instituto Moreira Salles – IMS Paulista, Itaú Cultural, Japan House São Paulo, MASP e Sesc Avenida Paulista. Veja aqui a programação do Paulista Cultural para a Virada Cultural.