Dia Internacional dos Museus: transportes metropolitanos de SP têm acervo de arte e exposições; confira

O Dia Internacional do Museu foi celebrado no domingo (18) e, para os apreciadores de arte e exposições, as estações das empresas vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos – CPTM, Estrada de Ferro Campos do Jordão e Metrô – contam com um vasto acervo de obras, grafites e exposições. Além de dois Centros de Memória Ferroviária, em Campos do Jordão e em Pindamonhangaba, e um acervo com objetos esquecidos por passageiros nos trens e estações.

LEIA TAMBÉM: Veja dicas de passeios para aproveitar o Dia Internacional do Museu utilizando os transportes metropolitanos de SP

Exposições nas estações

Atualmente, a CPTM conta com três exposições em suas estações. Até o dia 26 de maio, a estação Luz será palco da exposição “Sala de aula”, a mostra exibe imagens do fotógrafo Julian Germain, que fotografou 450 escolas de mais de 20 países, mostrando as diversidades entre alunos de diversas localidades.

A estação Luz também exibe até o dia 26 de maio, a exposição “Transver”, com fotografias feitas por pessoas deficientes visuais. A mostra exibe 10 fotografias feitas por deficientes visuais sobre a Pinacoteca, resultado de um curso realizado pelo fotógrafo João Kulcsár, coordenador do projeto de fotografia com deficientes visuais em parceria com o museu, localizado em frente à estação. Até o dia 16 de junho, os passageiros que passarem pela estação Guarulhos-Cecap, da Linha 13-Jade, poderão olhar e refletir com a exposição “Cuidando da Dor”.

A mostra tem como objetivo mostrar histórias de vida de pessoas que vivem com dor crônica, retratando médicos e equipes de saúde que buscam cuidar incansavelmente de seus pacientes. Também são retratadas pessoas comuns, que lidam diariamente com os mais diversos tipos de dores e tentam manter sua qualidade de vida. A exibição ocorre em parceria com a ONG ImageMagica.

O Metrô também está com três mostras em exposição nas suas estações. Até o dia 22 de maio, a Associação Comercial de São Paulo exibe uma exposição que tem como intuito destacar e valorizar os 130 anos da instituição. A estação São Bento, da Linha 1-Azul, recebe até o dia 05 de julho a exposição “Cachoeira”, do artista Cadumen, que tem como o objetivo despertar no público a reflexão sobre o consumo consciente ao ressignificar objetos do cotidiano. As vitrines da estação Trianon-Masp recebem a exposição “Viva Volpi – arte para brincar”, que apresenta o universo colorido e geométrico do pintor de forma divertida e sensorial. A mostra fica em exibição até o dia 25 de julho e é uma prévia do que pode ser visto na mostra em exibição no Farol Santander, parceiro da ação.

Grafites na CPTM

A CPTM promove projetos de grafite em suas estações e trens, em parceria com artistas independentes, comunidades e outras entidades. O objetivo é promover a inclusão social de jovens e passageiros por meio de atividades educativas e culturais, criando uma grande exposição de arte pública com painéis de intervenções urbanas instaladas nas estações. A companhia conta com mais de 20 grafites, abordando temas diversos como figuras importantes do bairro, atletas brasileiros medalhistas, homenagens à empresa e seus colaboradores, entre outros.

Obras de arte no Metrô

Conhecida como uma das estações mais movimentadas de São Paulo, a estação Sé, ponto de integração entre as linhas 1-Azul e 3-Vermelha, possui diversas esculturas em suas dependências, algumas das mais conhecidas são: ‘Como Sempre Esteve, o Amanhã está em Nossas Mãos’, de Mário Gruber; ‘Garatuja’, de Marcelo Nitsche e ‘Caleidoscópio’ de Amélia Toledo.

Durante o deslocamento nas estações da companhia é possível observar diversas outras obras de arte. Ao todo, 92 obras foram distribuídas pelo Metrô em 36 estações das Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás. O projeto tem como objetivo reproduzir que toda arte é social e que disponibilizar um acervo de arte contemporânea em espaços públicos é muito importante para que todos tenham acesso à arte no dia a dia.

E quem não puder ver as obras nas estações tem a opção de conferir o acervo do Metrô pela internet. Além do site com as fotos e informações, o Metrô disponibiliza um livro virtual com os detalhes artísticos, que pode ser acessado pelo endereço metro.sp.gov.br/arte-metro.

Acervo da Central de Achados e Perdidos do Metrô

Localizada na estação Sé, a vitrine interativa apresenta objetos inusitados deixados nos trens e estações ao longo dos 49 anos de história da central. Entre os itens expostos, que chamam a atenção pelo inusitado, estão uma espada de samurai, uma prótese de perna, dentaduras, fogões, máquinas de escrever, chapéus mexicanos e uma imagem sacra de São Longuinho, tradicionalmente associado à localização de objetos perdidos. A exposição destaca também livros antigos, instrumentos musicais e outros itens que, além de curiosos, ajudam a contar um pouco da história dos passageiros do Metrô.

Sala Tiradentes

A estação Tiradentes, da Linha 1-Azul do Metrô, abriga a Sala Tiradentes, com um acervo do Museu de Arte Sacra, onde os passageiros podem apreciar obras de arte e exposições temporárias com entrada gratuita. A exposição atual, “Livro-objeto: a arte da encadernação a partir do acervo do MAS”, permanece em cartaz até 8 de junho.

Centros de Memória Ferroviária

Para os amantes da ferrovia, a Estrada de Ferro Campos do Jordão conta com dois Centros de Memória, um em Campos do Jordão e outro em Pindamonhangaba, que contam parte da centenária história da ferrovia. Os espaços contam com um valioso acervo, com documentos históricos, ferramentas, peças, mobiliário, entre outros itens utilizados na ferrovia na primeira metade do século XX. No Centro de Memória de Campos do Jordão, também está em exposição uma automotriz a gasolina, datada de 1917, que operou na primeira década de funcionamento da EFCJ.

Serviço – Centro de Memória Ferroviária

Campos do Jordão

Funciona todos os dias (incluindo domingos e feriados), das 9h30 às 12h30 e das 14h às 16h30

Localizado ao lado da estação Emílio Ribas.

Endereço: Av. Emílio Ribas, 1.111, Capivari, Campos do Jordão-SP

Pindamonhangaba

Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Localizado no térreo da estação Pindamonhangaba.

Endereço: Rua Martin Cabral, 87, Centro, Pindamonhangaba-SP