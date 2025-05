Prefeitura e Fundo Social entregam kits de higiene a mães assistidas pela Maternidade JJM

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres e do Fundo Social de Solidariedade, entregou na quarta-feira (21) 100 kits de cuidados pessoais às mães assistidas pelo Hospital e Maternidade Jesus, José e Maira, conhecida como JJM. A entrega foi feita pela subsecretaria da pasta, Vanessa de Jesus, e pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Carol Sanches, na instituição localizada no bairro Cidade Maia.

Os kits contêm itens essenciais à higiene das parturientes e dos bebês como absorventes, creme dental, escova de dente, xampu condicionador e sabonetes. Os produtos foram doados pela empresa Hitachi e acondicionados em bolsas sustentáveis confeccionadas em algodão cru pelas alunas do curso de costura da Casa Clara Maria Vila Galvão.

“Como secretaria transversal, acreditamos na força do trabalho integrado. Quando unimos esforços com outras secretarias, ampliamos nosso alcance e fortalecemos a qualidade dos serviços oferecidos — sempre com foco na atenção, no cuidado e na valorização das mulheres da nossa cidade. Agradeço, com carinho, à nossa primeira-dama Carolina Sanches por abraçar essa causa com sensibilidade e compromisso, fortalecendo cada vez mais o apoio às mulheres guarulhenses”, disse Vanessa.

Para a subsecretária a confecção das bolsas de algodão pelas alunas do curso “demonstra o compromisso social e o empoderamento feminino promovido pelo projeto”.

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres integra a Secretaria de Direitos Humanos.