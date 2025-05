Festival Guarulhos de Todos Nós tem programação multicultural

Nos dias 30 e 31 de maio, a 2ª edição do Festival Guarulhos de Todos Nós abre os festejos juninos, reunindo a tradição, arte e pluralidade cultural existente na cidade. Aberto ao público, o evento é gratuito e acontece na Universidade Guarulhos (UNG), com programação pensada para todas idades e gostos.

Durante dois dias, artistas, artesãos, músicos e representantes da cultura indígena ocupam os espaços da universidade com uma série de atrações que vão da música ao artesanato e da literatura à dança, além de cosplay, batalhas de rima, desfiles de moda e a tradicional quadrilha junina. Também há praça de alimentação com comidas típicas e de comitivas, doces, queijos e compotas. A programação ainda conta com brinquedos infláveis para crianças, feira de flores e plantas e exposições de artesanato, com destaque para os trabalhos indígenas e dos artesãos guarulhenses. Motoclubes e um rancho com cavalos completam este cenário multicultural.

Com apoio da Prefeitura de Guarulhos, patrocinadores locais e curadoria do articulador cultural Paulinho Trewasae, o Festival valoriza os talentos regionais. “A Universidade Guarulhos se orgulha em ser o ponto de encontro dessa grande celebração, que une tradição, inovação, arte e identidade. É um momento para reconhecermos a força criativa da nossa gente”, destaca o reitor da UNG, Yuri Neiman.

O festival tem início na sexta-feira (30), às 18h30, com um cortejo de abertura até à Praça da Bandeira, reunindo representantes da cultura indígena, artistas locais, líderes religiosos, comunidade acadêmica, autoridades municipais e sociedade para o hasteamento do mastro dos Três Santos. Em seguida, acontece as apresentações musicais e culturais, como a Orquestra de Violeiros Coração da Viola, Um Terço de Viola, com a participação do neto do Tinoco (Tinocão Neto), dança cigana, afoxé e forró, até às 22h.

No sábado (31), a festa começa a partir das 9h, com uma extensa programação distribuída em diversos palcos e espaços da Universidade. Entre as atrações estão grupos de forró, rock, pop, sertanejo raiz e universitário, música eletrônica, dança do ventre, manifestações culturais afro-brasileiras, como afoxé e maculelê, além da tradicional Folia de Reis e da batalha de rimas da Ladeira Clandestina de B.O.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

30 de maio – 18h30 às 22h

Praça da Bandeira

18h30: abertura oficial e cortejo;

19h: levantamento do mastro dos três santos;

19h30: apresentação da Orquestra de Violeiros Coração da Viola;

Palco Guarulhos

20h30: Um Terço de Viola – Participação: Tinoco Neto, Elder Viola e Cássia;

21h: apresentação de dança Axé Omo Oyá;

21h: Felix Marnik (forró).

Palco Ladeira – Saguão D

20h: batalha da Ladeira Clandestina de B.O.

Palco Artes – Saguão F

20h: grupo da escola: Constelação – Teatro, Cultura & Afins;

20h30: apresentação de dança cigana – Casa Zazu.

31 de maio – 9h às 22h

Palco Guarulhos

9h: DJ Jorge Correa;

10h: dança do Ventre – Sol Bellydance;

10h30: apresentação Tóde – Aldeia Híbrida / Desta Terra;

11h: banda Degrade (rock alternativo);

12h: Ao Topo (pop rock);

13h: Raul e Ademir / Zenon & Gerson (sertanejo raiz);

14h: Quarteto Raiz (sertanejo raiz);

15h: 3x4D;

15h30: Daniel Sampaio e Matheus (sertanejo clássico);

16h30: Banda de Recaída (sertanejo raiz);

17h10: Jhon Turner (rock clássico);

18h: Banda Motel Vertical (rock indie);

19h: Banda Overclocks (rock);

21h: DJ Jorge Correa.

Palco Mulheres – Anfiteatro F

14h30: Mulheres que Cantam;

16h: Sarau Movimento Cultural Literário (contos, poemas e poesias).

Palco Artes – Saguão D e F

10h: dança contemporânea – Felling;

10h50: dança cigana – Ercília Rodrigues;

11h10: Folia de Reis Estrela Dalva;

13h: dança cigana – Sol Gitano;

13h30: apresentação Tóde – Aldeia Híbrida;

14h: Stelleraria (Reggae);

14h30: Maculelê;

15h: Praça de Rede;

15h30: capoeira;

16h: samba da ROD;

16h30: desfile de cosplay – Coletivo Anônimos Corporation (ACC);

17h: Leonardo Crooner (Rock Acústico);

18h: desfile 60+: Movimento Star Bela;

19h: Miranda Caê – MPB.