Instituto Forte abre inscrições para novos voluntários

Você acredita na força da escuta, do cuidado e da transformação social? O Instituto Forte está com inscrições abertas para novos voluntários que desejam contribuir com seu tempo e habilidades em ações que impactam diretamente a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Desde 2013, o Instituto Forte atua em Guarulhos com projetos voltados ao acolhimento e à reconstrução de trajetórias. Acreditamos que toda pessoa tem potencial de recomeçar, e nossa missão é oferecer as condições necessárias para isso, por meio de apoio social, psicológico e comunitário.

Nossos principais projetos

Reciclando Vidas

Acolhimento integral para homens em situação de rua, com foco na superação do uso problemático de substâncias, fortalecimento de vínculos e reinserção social.

Serviço Família Acolhedora

Em parceria com a Prefeitura de Guarulhos, o serviço forma e acompanha famílias que acolhem temporariamente crianças e adolescentes afastados de suas famílias por medida judicial, oferecendo um ambiente seguro e afetuoso.

Quem pode ser voluntário?

Pessoas comprometidas, solidárias e dispostas a contribuir com ações transformadoras. Há oportunidades em diversas frentes:

Apoio em eventos e ações comunitárias

Comunicação e mídias sociais

Oficinas e atividades educativas

Atendimento e suporte aos acolhidos

Apoio administrativo

Não é necessário ter experiência anterior — apenas o desejo de ajudar de forma ética, respeitosa e consciente.

Como participar?

Entre em contato com a gente pelo WhatsApp: (11) 97970-9800





Junte-se ao Instituto Forte e faça parte de uma rede que acredita no poder da acolhida, da escuta e da transformação.

Quando a gente se une, vidas são restauradas.