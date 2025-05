Mulheres buscam oficina de terrário como opção para geração de renda e combate ao estresse

A Subsecretaria de Políticas para as Mulheres promoveu nesta sexta-feira (23) oficinas gratuitas de terrário para 24 mulheres, em duas turmas, no Espaço da Mulher Clara Maria Pimentas, no CEU Pimentas. A ação da pasta, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, visa à geração de renda, à elevação da autoestima, à autonomia, ao empreendedorismo e ao empoderamento da mulher, além de auxiliar na redução do estresse.

“A oficina de terrário é uma formação rápida que possibilita gerar oportunidade de trabalho, obter uma renda, empreender e ainda aliviar o estresse das mulheres que não têm uma vida tranquila. É uma oportunidade não apenas de lidar com plantas, mas de respirarem e se conectarem com a natureza”, disse a subsecretária, Vanessa de Jesus.

Oportunidades

Ao longo de três horas, as alunas observaram a professora voluntária montar um minijardim de plantas no interior de um recipiente de vidro e depois soltaram a criatividade para elaborarem os seus próprios jardins. “É uma atividade que fazemos com as próprias mãos. É uma prova de carinho e amor. Gosto muito de planta e isso é uma terapia”, afirmou Maria Aparecida Donaria da Silva, de 49 anos, que vive no Parque das Nações e costura produtos em crochê para vender. Ela pensa em presentear amigos com terrários e também em conseguir um dinheiro extra comercializando-os.

Já a moradora do Água Chata, Francisca Vieira, de 61 anos, emocionou-se ao ver o minijardim que acabara de montar e fora decorado com uma estatueta de anjo. “É gratificante fazer alguma coisa que eu achava que não era capaz depois de passar anos com depressão, porque ela tira muito da gente. Eu pensava que era difícil, um tabu, mas não é”, revelou a enfermeira aposentada, que adora plantas, é mãe de dois filhos e avó de três netos.

Também amante de plantas, Maria Neide Gama Silva, de 58 anos, mora em um apartamento no Nova Cidade. “No apartamento não tenho como ter muitas plantas e as adoro. Com o terrário posso mexer com elas e se der para ganhar um dinheiro, melhor ainda”, contou a pensionista que empreende vendendo panos de prato e toalhas de mesa.