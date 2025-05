Danças Circulares promovem bem-estar e consciência coletiva no Bosque Maia no domingo

A Oficina de Danças Circulares, atividade do programa Movimenta Saúde, da Prefeitura de Guarulhos, acontece neste domingo (25), das 10h às 12h, na tenda verde do Bosque Maia. Gratuita e aberta a pessoas de todas as idades, a proposta busca promover o bem-estar físico, mental e emocional por meio da dança em roda, prática ancestral que fortalece vínculos comunitários e incentiva a escuta, a expressão e a conexão entre os participantes.

Nesta edição, as coreografias, simples e ensinadas durante a atividade, abordarão temas relacionados às campanhas Maio Laranja e Maio Amarelo, como o cuidado em liberdade, a luta antimanicomial, a proteção de crianças e adolescentes contra a violência sexual e a segurança no trânsito. Essas reflexões dialogam diretamente com os valores da Dança Circular: empatia, responsabilidade coletiva e respeito à vida.

As músicas escolhidas também homenageiam o feminino e a maternagem, em referência ao Dia das Mães, destacando a importância da ancestralidade e do cuidado na formação de uma sociedade mais humana.

Para participar não é necessário realizar inscrição prévia, basta comparecer com roupas e calçados confortáveis e levar uma garrafa de água. Como forma de apoio à campanha “Bem Me Quer”, que combate a violência sexual infantojuvenil, os organizadores sugerem o uso de alguma peça de roupa laranja.

Ao final da oficina, será sorteada uma mandala artesanal na cor do mês, criada pela artesã e dançante Renate Sewing, parceira do programa Movimenta Saúde.

Serviço

Bosque Maia (tenda verde). Avenida Paulo Faccini, s/n°, Centro