Estudantes participam de oficinas da Prefeitura sobre práticas inclusivas de PCDs

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão realizou duas oficinas do projeto Inclusão sem Barreiras nesta terça-feira (10) e na segunda-feira (9) para turmas de alunos do curso de Aprendizagem do Senac, que integra o Projeto Jovem Aprendiz, em seu auditório, no Macedo. A ação da pasta, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, oferece informações, orientações e esclarecimentos sobre acolhimento, práticas inclusivas de pessoas com deficiência (PCD) e de combate ao capacitismo (discriminação e preconceito contra PCD).

“Ficamos muito felizes em falar sobre inclusão e acessibilidade para jovens que estão se formando para o mercado de trabalho. Essa conscientização é essencial para formar profissionais que colocarão a empatia em prática”, afirmou a subsecretária Mayara Maia.

O projeto se desenvolve por meio de uma palestra informativa e de sensibilizações com vídeos sobre situações cotidianas enfrentadas por pessoas com deficiência e o comportamento de pessoas que tentam auxiliá-las espontaneamente, e de vivências com jogos adaptados.

O projeto Inclusão sem Barreiras é destinado às instituições de ensino e empresas, que podem obter mais informações pelos telefones (11) 2422-7376 e 2414-3685.