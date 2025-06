Prefeitura realiza mais 120 castrações gratuitas de cachorros nesta terça-feira

Mais um dia de castração gratuita de cães machos e fêmeas foi realizado nesta terça-feira (10) pela Prefeitura de Guarulhos em parceria com a Clínica Escola Amah Pet, no Jardim City. No total foram 120 animais castrados. Na fila de pets de todos os tipos, um se destacava. Era a Jurema, doguinha sem raça definida, do estilo “fiapo de manga”, com os pelos claros, espaçados e meio arrepiados.

A cachorrinha, que fora adotada por uma empresa na região de Cumbica, aguardava com seu tutor do lado de fora da clínica, pois estava nervosa com a movimentação no local. Genildo Barros do Nascimento, de 54 anos, foi o encarregado de trazer Jurema para a cirurgia. “Ela é um pouco assustada porque já sofreu muito na rua. Foi encontrada amarrada num poste e após ser solta correu até a empresa. Como o dono gosta de animais, deixou-a ficar. Todos ajudam a cuidar dela, mas como já teve sete filhotes achamos melhor castrar para evitar que isso aconteça novamente”, explicou o auxiliar de serviços gerais.

As cirurgias desta terça-feira são parte das 320 agendadas para esta semana. Novas vagas serão abertas na sexta-feira (13), a partir das 9h, na página dpan.guarulhos.sp.gov.br. É necessário acessar antecipadamente para obter login e senha.