Conservatório Municipal de Guarulhos tem mais de dez apresentações gratuitas em junho

A programação musical de junho do Conservatório Municipal de Guarulhos está recheada de apresentações gratuitas e abertas ao público. Os shows acontecem nos espaços públicos como o Teatro Padre Bento, o Auditório do Conservatório Municipal de Guarulhos, Auditório da Biblioteca Monteiro Lobato e também no Teatro Adamastor.

Nos palcos, será possível admirar os grupos formados por alunos e professores do conservatório e sob a direção dos docentes. Algumas apresentações contarão com participações especiais de músicos renomados para somar ao brilho já trazido pelos nossos alunos. A participação nas apresentações garante carimbo aos estudantes do conservatório.

A agenda de junho começou no último dia 3, às 20h, com a Guarulhos Pop’s Orchestra no Cine Bento, apresentando e espetáculo Intérpretes Notáveis – Homenagens a bandas e intérpretes que marcaram gerações. O repertório incluiu músicas de artistas como Bruno Mars, The Beatles, Queen, Chitãozinho & Xororó e Tom Jobim. No mesmo dia, o Teatro Padre Bento exibiu o curta Notas do Tempo: Seis Décadas do Conservatório Municipal de Guarulhos.

Confira a agenda:

Dia 10 às 20h – Violino Suzuki

Repertório clássico com MPB.

Local: Teatro Padre Bento (Rua Francisco Foot, 3 – Jardim Tranquilidade)

Coordenadora: Ana Flávia Ferrão

Dia 13 às 16h – Clube do Violão – Sons do Interior com Welton Nadai

Sons do Interior é um concerto que atravessa fronteiras entre o erudito e o popular, costurando as raízes da música brasileira e hispano-americana com a tradição europeia.

No repertório, Welton Nadai interpreta obras de compositores como J.S. Bach, Heitor Villa-Lobos, Agustín Barrios e Joaquín Turina, ao lado de clássicos populares de João Pernambuco, Pixinguinha, Luiz Gonzaga e Garoto — em arranjos especiais de Pedro Cameron. Uma viagem sonora que revela a profundidade e a beleza das melodias que ecoam do interior para o mundo.

Local: Auditório do Conservatório Municipal de Guarulhos (Rua Ipê, 71 – Centro)

Coordenador: Victor Castellano

Dia 17 às 20h – Terças Musicais – Boca no Trombone

O repertório inclui músicas como Sir duke e My Cherie amour, de Steve Wonder, Scarborough fair – S Garfunkel, além de peças de Haydin e Gilberto Gagliargi.

Local: Auditório da Biblioteca Monteiro Lobato (Rua João Gonçalves, 439 – Centro)

Coordenador: Silvio Giannetti

Dia 24 às 20h – Piano Popular convida Orquestra de Cordas e Guarucellos

O repertório da apresentação inclui canções populares dos mais diferentes estilos musicais como Cartola, Pixinguinha, Cartola, Djavan, Ivan Lins, Caetano Veloso, Maroon 5, Luiz Gonzaga, Tom Jobim e Milton Nascimento.

Local: Teatro Adamastor (Avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo)

Coordenador: Renato Alves

Professores: Eduardo Maueski, Renato Alves e Fábio Pelegatti

Dia 26 às 20h – Guarulhos Pop’s Orchestra

Intérpretes Notáveis – Homenagens a bandas e intérpretes que marcaram gerações. O repertório inclui músicas de artistas como Bruno Mars, The Beatles, Queen, Chitãozinho & Xororó e Tom Jobim.

Local: Teatro Adamastor (Avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo)

Coordenador: Maestro Epitácio Rodrigues

Classificação indicativa: Livre

Dia 27 às 20h – Guitar Fusion

Apresentação dos alunos de guitarra dos cursos de Jazz e Rock do Conservatório Municipal de Guarulhos. O repertório inclui clássicos do jazz e rock instrumental.

Local: Auditório da Biblioteca Monteiro Lobato (Rua João Gonçalves, 439 – Centro)

Coordenadores: Pedro Esteves e Armando Leite

Dia 30 às 20h – Jotagê Alves e Roda de Choro do Samuka

Repertório inclui choros inesquecíveis, Doce de Coco, Choro Negro, Noites Cariocas, Cochichando, Carinhoso, Tô Sempre Aí e mais.

Local: Teatro Adamastor (Avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo)

Coordenador: Jotagê Alves