Córregos Moita Bonita e Água Chata recebem ações de zeladoria da Prefeitura

Após cinco dias de muito trabalho a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), finalizou nesta terça-feira (10) o desassoreamento e a limpeza do Córrego Moita Bonita, localizado às margens da avenida Moita Bonita, no Pimentas. A execução do serviço ficou sob a coordenação da Regional Pimentas.

Para fazer o desassoreamento foi utilizada uma escavadeira hidráulica que promoveu a remoção dos detritos e resíduos depositados no leito, bem como foi realizada o alargamento das margens e o corte do mato alto. A medida tem por objetivo o aumento da capacidade de vazão das águas, bem como evitar alagamentos na região.

Já na Água Chata, no córrego que leva o nome do bairro, a regional promoveu o corte manual do mato alto das margens. A limpeza foi feita em 1.500 metros do curso d’água, que também corta os bairros Normandia e Jardim Nova Cidade.

As equipes das oito regionais da pasta realizam constantemente serviços de zeladoria, como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.