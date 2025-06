GCM prende homem por furto de celulares na região do Bosque Maia

Agentes da Inspetoria Parques da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam na tarde desta segunda-feira (9) um homem acusado de furtar dois celulares no Parque Renato Maia. A ação ocorreu durante o patrulhamento preventivo realizado com bicicletas no interior e no entorno do Bosque Maia.

Durante o policiamento, a equipe bike da GCM visualizou um homem correndo em direção à área de mata do parque e decidiu abordá-lo para averiguação. Com o suspeito foram encontrados dois aparelhos celulares, cuja procedência ele não soube explicar. O homem alegou estar fugindo de uma briga.

Logo após a abordagem, os agentes receberam via radiocomunicação um alerta de furto ocorrido nas proximidades das quadras de futebol do parque. As vítimas, dois adolescentes, já haviam se dirigido ao posto da GCM no Bosque Maia para relatar o crime. As características do suspeito coincidiam com as descritas pelas vítimas.

Com o apoio de outras equipes, os guardas conduziram o homem e os adolescentes ao 1º Distrito Policial (Avenida Monteiro Lobato, 244 – Centro). No local, os jovens reconheceram tanto os celulares quanto o autor do furto. O delegado de plantão registrou o auto de prisão em flagrante.

A ação rápida da GCM reforça o compromisso da corporação com a segurança nos espaços públicos da cidade.