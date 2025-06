Encontro entre agentes culturais e governos municipal e estadual acontece em Guarulhos nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (11) Guarulhos recebe o GIRO PRO: Laboratório de Futuros, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Guarulhos, que pretende fortalecer as relações entre os agentes culturais da cidade e as esferas institucionais através de uma roda de conversa. O evento é aberto ao público e acontece no Salão de Artes do Adamastor às 18h30.

“É muito importante que os representantes dos mais diversos setores compareçam ao evento para expressar seus desejos e ideais para o futuro do desenvolvimento cultural da nossa cidade. Será um espaço de diálogo com as secretarias de cultura municipal e estadual e a participação popular abre caminho para melhorias”, comentou o secretário municipal, João Vaz.

O público-alvo do evento inclui os fazedores de arte guarulhenses de diversas áreas como artes cênicas, audiovisual, música, artes visuais, literatura, patrimônio histórico, dança, associações culturais e outros.

Escolas de Profissionais da Cultura

O Giro PRO é realizado pelo programa CULTSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura do Governo de São Paulo, que também oferece cursos gratuitos de formação cultural. Graças à parceria com a municipalidade, Guarulhos recebe até o dia 1 de junho as inscrições para duas formações: Participação Social e Desenvolvimento pela Cultura e Elaboração e Articulação de Projetos Culturais. Os interessados, desde que maiores de 16 anos, devem preencher o formulário disponível no site https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyFyYlDduvFosxuyIGZ15Va5FO-d2Pji93lBymfZTlx6gxBw/viewform.

Serviço

GIRO PRO: Laboratório de Futuros Guarulhos:

11 de junho, às 18h30

Centro Educacional Adamastor (Avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo)