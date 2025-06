Reforma do Terminal de Ônibus São João é entregue pela Prefeitura

A Prefeitura de Guarulhos promoveu nesta segunda-feira (9) a entrega do novo Terminal de Ônibus São João. O lançamento oficial das novidades implantadas no equipamento contou com a presença do prefeito Lucas Sanches e do secretário de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), João Araújo.

As intervenções, que contemplaram toda a infraestrutura do terminal, foram coordenadas pela STMU. Além de um novo layout, o equipamento ganhou nova pintura, bebedouros, lixeiras, sinalizações verticais e horizontais, banheiros reformados e fraldário.

Outras novidades em implementação são a instalação de Wi-Fi e de totens dotados com câmeras que farão o monitoramento do terminal em tempo real, com transmissão das imagens para a central SmartMob, que fica na sede da STMU, localizada na Vila Barros.

“Nós fizemos uma grande transformação no ambiente do terminal, já que aqui o cenário era de horror. As mães contam com um fraldário, instalamos câmeras de monitoramento para dar segurança para quem pega o transporte público, estamos apertando as empresas a colocarem mais veículos nas ruas e soltei um decreto que obriga todos os ônibus novos a terem ar-condicionado”, disse o prefeito Lucas Sanches.

O secretário João Araújo destacou o empenho da atual gestão em proporcionar um transporte público de mais qualidade. “Estamos em constantes diálogos com às concessionárias para que elas ofereçam um transporte público mais seguro aos usuários Destaco ainda o monitoramento que a STMU tem feito dos itinerários dos ônibus por meio da central SmartMob, que tem nos ajudado a cobrar uma prestação de serviço de qualidade”, disse.

Terminal São João

Com 455 m², o Terminal de Ônibus São João está localizado na Estrada Guarulhos-Nazaré, na região do Jardim São João. O equipamento conta com 19 linhas municipais e um movimento de aproximadamente 58 mil passageiros por dia.