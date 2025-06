CEU Paraíso-Alvorada recebe oficina de compostagem e destinação correta de resíduos

O CEU Paraíso-Alvorada recebeu nesta terça-feira (10), das 9h30 às 11h, uma oficina sobre destinação correta de resíduos e compostagem caseira. Por meio de jogos sobre coleta seletiva e meio ambiente, de leituras e de atividades práticas, crianças e jovens estudantes da Escola da Prefeitura de Guarulhos Anisio Teixeira aprenderam a separar e a destinar corretamente os resíduos recicláveis, dentre eles papel, plástico e vidro, bem como os restos orgânicos, como cascas de frutas e de legumes, que após a compostagem se transformam em adubo orgânico ou em biogás, caso haja um biodigestor disponível.

Aqueles que levaram garrafas PET ou potes com tampa trouxeram para casa adubo orgânico produzido no pátio-escola de compostagem da Prefeitura, no Jardim São Geraldo.

A atividade, conduzida por Carlos Salgado, o Geleia, da equipe de educação ambiental da Secretaria de Serviços Públicos, é parte do trabalho de conscientização e sensibilização da população para que cada vez mais pessoas participem da coleta seletiva porta a porta, disponível em toda a cidade, bem como da compostagem caseira dos restos orgânicos.